Contabilii acuză ANAF de abuz, după ce instituția a solicitat prin SPV date privind cheltuielile între 2020-2024

Cererea nu este însoțită de un act administrativ oficial – cum ar fi un aviz de inspecție fiscală, o notificare de control sau o decizie de inițiere a unei proceduri legale. Specialiștii în fiscalitate avertizează că astfel de practici încalcă prevederile Codului de procedură fiscală și pot fi considerate abuzuri administrative.



„Apreciem importanța cooperării loiale cu autoritățile fiscale, însă această colaborare trebuie să se bazeze pe legalitate, transparență și respect reciproc. Solicitările fără bază juridică certă creează presiuni inutile, consum de resurse și afectează încrederea contribuabilului în instituțiile statului”, a declarat Valentina Saygo, Președintele Patronatului Antreprenorilor Contabili din România – PACR.



Deși la prima vedere solicitarea părea una administrativă de rutină, analiza făcută de profesioniști în domeniul fiscal evidențiază încălcări clare ale legislației în vigoare.



Trei nereguli majore în solicitarea ANAF



Solicitarea ANAF a fost justificată prin articolele 58 și 64 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), însă specialiștii semnalează trei nereguli majore:

Lipsa temeiului juridic clar

Conform art. 58 alin. (1), contribuabilii pot fi obligați să furnizeze informații doar în cadrul unor proceduri fiscale oficiale: inspecție fiscală, verificare documentară, control inopinat sau verificarea situației fiscale personale. În lipsa unui act administrativ, solicitarea nu are suport legal.



Conform art.58 alin.(2) aceste informații pot fi solicitate doar atunci când nu sunt deținute de organul fiscal, ori prin tot sistemul declarativ inclusiv prin Situațiile Financiare întocmite pentru fiecare an calendaristic, prin SAF-T si sistemul e-factura ANAF are acces la toate informațiile pe care le solicită de la contribuabili.

Cererea de date care implică prelucrare

Art. 64 permite solicitarea de înscrisuri deja existente, nu și cererea de analize contabile, sinteze, tabele în format Excel sau alte forme de procesare suplimentară, care generează muncă nejustificată pentru contribuabil.



Nerespectarea Ordinului ANAF nr. 3076/2017

Acest ordin reglementează formularele utilizate de ANAF pentru solicitări. Notificările trebuie transmise exclusiv în cadrul unei proceduri legale – cerință care nu a fost îndeplinită în cazul analizat.



Posibile încălcări ale GDPR și ale confidențialității profesionale



Solicitarea transmisă în afara unei proceduri oficiale poate încălca Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) și obligațiile de confidențialitate profesională ale contabililor, auditorilor și consultanților fiscali. Furnizarea de date sensibile fără temei legal poate constitui o divulgare nejustificată, cu consecințe legale.

Recomandări pentru mediul de afaceri și contribuabili



Patronatul Antreprenorilor Contabili din România (PACR) susține că a solicitat răspunsuri de la ANAF face recomandări mediului de afaceri.



În răspunsul transmis ANAF, contribuabilul a cerut: specificarea temeiului legal detaliat al cererii, inclusiv menționarea procedurii în desfășurare; clarificarea scopului solicitării; indicații clare privind consecințele legale ale refuzului, în contextul în care Codul de procedură fiscală nu prevede sancțiuni pentru necompletarea unor formulare în afara unei proceduri oficiale.

Analizați cu atenție orice solicitare primită prin SPV;Verificați dacă este emis un act administrativ justificator;Dacă acesta lipsește, solicitați clarificări scrise privind temeiul legal și procedura aplicabilă;Consultați un expert fiscal înainte de a furniza date sensibile sau prelucrări contabile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News