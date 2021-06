Conflict de interese la Poșta Română. Valentin Ștefan, noul director, a aflat de la presă: O să ne asigurăm să nu se mai repete, cel puțin o să încercăm

Potrivit unor informații apărute în spațiul public, la Poșta Română ar avea loc un conflict de interese între Rareș Lazăr, directorul de marketing, și compania care va realiza uniformele angajaților instituției. În acest sens, l-am sunat pe Valentin Ștefan, noul director al Poștei Române, pentru a ne oferi un punct de vedere:

„Am văzut și eu această informație în presă, încă nu am ajuns la birou. Voi ajunge și voi vedea, intern, ce s-a întâmplat exact și, ulterior, vom comunica ce decizii luăm. Genul acesta de situații sunt total neplăcute și nu ar trebui să existe. O să ne asigurăm că nu o să se mai repete, cel puțin o să încercăm.“

Demiterea lui Marcel Hoară

I-am cerut domnului Valentin Ștefan un punct de vedere privitor la demiterea lui Marcel Hoară din cadrul instituției:

„Domnul Marcel Hoară este consilier al directorului general. Trebuie să văd care e situația dânsului. În general, la Poștă e situație mai delicată când vine vorba de angajații companiei pentru că avem un contract colectiv de muncă foarte restrictiv și indiferent de deciziile Executivului e destul de greu de implementat. Și acolo e o situație mai delicată și trebuie discutat în ce direcție putem merge“, a precizat Valentin Ștefan pentru DC News.

Poșta Română angajează designer pentru uniformele poştaşilor

Pe principiul "chelului tichie de mărgăritar îi lipsea", Poşta Română plăteşte zeci de mii de euro pentru "design vestimentar". Da, vorbim de acea companie de stat care are sedii în care, când intri, parcă ai călătorit în timp, simţindu-te ca pe vremea lui Ceauşescu.

O instituţie mamut care, deşi a deţinut monopolul în România o mare perioadă de timp, acum se luptă să supravieţuiască pe piaţa concurenţială cu companiile private de curierat care oferă servicii rapide şi la costuri reduse. Firme care oferă o gamă tot mai variată de servicii, lucrează cu marile magazine online şi au creat o adevărată industrie, având o flotă uriaşă de maşini, personal dinamic, interacţiune simplă, online, cu clienţii.

Poşta Română, în loc să facă o strategie pentru a recupera terenul pierdut în faţa acestora, se gândeşte la cât de frumos sunt îmbrăcaţi poştaşii.

Compania a contractat o firmă şi a plătit aproape 27.000 de euro pentru designul noilor uniforme ale poştaşilor. Vezi în anunţ detalii. Partea proasta este că, potrivit unor surse, se pare că, după ce au dat banii, cei de la poştă au descoperit că aveau magaziile pline de uniforme (citește AICI).

Florin Valentin Ștefan a fost numit la conducerea Poștei Române

Florin Valentin Ștefan a fost numit de Consiliul de Administrație la conducerea Poștei Române. Acesta a fost director adjunct al Poștei și este membru al PNL.

Florin Valentin Ștefan s-a născut în Bolintin-Vale, Județul Giurgiu, unde a și făcut liceul, ca mai apoi să facă Facultatea de Istorie la București, terminând studiile în 2008. Ulterior, a făcut facultatea în Rusia, la Sankt Petersburg și apoi a revenit în România.

Fără afiliere politică, ”visul românesc” s-a spulberat rapid, așa că Valentin Ștefan a plecat în SUA, acolo unde a lucrat pe antiterorism, din anul 2011. Potrivit declarației de avere, noul director al Poștei are un teren în Crevedia Mare, Giurgiu, cumpărat in 2008, cu o suprafața de 2.500 de metri pătrați. Mai notează un apartament in Silver Spring, Statele Unite ale Americii, cumpărat in 2016, cu o suprafața de 100 de metri pătrați, care este pe numele soției lui, Eunice Kim Ștefan (citește mai mult AICI).