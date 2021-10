Conferință The Future of Europe: Plafonarea ratei dobânzii – O soluție pentru piețele financiare europene?

Conferință The Future of Europe

Facultatea de Relații Economice Internaționale de la ASE organizează conferința The Future of Europe.

A XII-a ediție a conferinței The Future of Europe continuă astăzi cu prezentări ale paneliștilor pe tema ”Plafonarea ratei dobânzii – O soluție pentru piețele financiare europene?”.

Printre speakeri se numără:





• Marian MARCU, Expert Novel Research, Romania

• Dragoș PISLARU, European Parliment

• Cristian POPA, Member of NBR’s Board of Directors, The National Bank of Romania, Romania

• Florin DĂNESCU, Executive President, Romanian Associations of Banks, Romania

• Florin BÂLCAN, Country Manager, Provident Financial Romania, Romania



Moderatorul conferinței este Cristian PĂUN, Bucharest University of Economic Studies, Romania.

Evenimentul este transmis în direct pe Facebook, iar detalii despre conferință regăsiți aici.