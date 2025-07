Colonoscopia nu e doar pentru vârstnici! Testul care arată când e necesară, chiar și la tineri / video

Dr. Oana Dolofan a vorbit despre utilitatea testului FIT în depistarea sângerărilor din scaun și despre rolul său în orientarea către colonoscopie, în special în cazul persoanelor mai tinere.

„Testul FIT este un test care ne arată dacă există o sângerare ocultă în scaun, adică o sângerare pe care nu o vedem cu ochiul liber, o sângerare ascunsă. Noi folosim acest test destul de frecvent pentru a indica o colonoscopie în anumite situații în care ceilalți factori nu sunt neapărat în favoarea unei colonoscopii. De exemplu, la persoanele mai tinere care nu se încadrează în ținta de screening pentru colonoscopie.

În medicină, din păcate, nu întotdeauna unu și cu unu fac doi, așa că testele noastre își păstrează o valoare orientativă, decizia ține de medic, în colaborare cu pacientul, pentru că pacientul trebuie să fie de acord să treacă la alt tip de investigații mai invazive”, a spus dr. Oana Dolofan.

Cine ar trebui să ghideze pacientul

Medicul Oana Dolofan a explicat că și medicul de familie are un rol important în ghidarea pacientului, deoarece îl cunoaște de mult timp, poate observa schimbări relevante și îl poate îndruma către investigații suplimentare sau către un specialist.

„Când spunem medic, ne referim la medicul gastroenterolog, la medicul de familie? Cine ar trebui să ghideze pacientul?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Și medicul de familie are un rol în această ecuație pentru că medicul de familie ne cunoaște, știe mai multe despre noi, are informații de ani de zile despre noi și poate să observe o modificare care să devină un semnal de alarmă sau nu. Poate să ne convingă, poate avem o relație mai apropiată cu medicul de familie și are și el rolul de a ne convinge să trecem mai departe cu investigațiile și să ne trimită la un gastroenterolog, la un specialist”, a spus dr. Oana Dolofan.

Mesaj pentru pacienții cărora le este jenă să meargă la medic

Dr. Oana Dolofan a încurajat oamenii să-și cunoască bine corpul, să fie atenți la schimbările care apar și să nu ignore semnele, întrucât un stil de viață sănătos implică atât prevenție, cât și tratarea afecțiunilor.

„Unora le este jenă să meargă la medic pentru o problemă pe care o consideră minoră, chiar dacă e deranjantă”, a spus Val Vâlcu.

„Este deranjantă. Constipația nu este un subiect rușinos, este foarte frecventă, modifică în mod semnificativ calitatea vieții și, totuși, în aceste condiții, există soluții pentru constipație. Eu aș vrea să subliniez faptul că e important să ne cunoaștem corpul, să fim atenți la modificările care apar, inclusiv la aspectul scaunului, pentru că un stil de viață sănătos presupune și prevenție, dar și tratarea afecțiunilor care apar pe parcurs”, a spus dr. Oana Dolofan la DC News și DC Medical.

