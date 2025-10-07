€ 5.0916
Data actualizării: 21:59 07 Oct 2025 | Data publicării: 21:48 07 Oct 2025

Cod roșu de furtuni în Bulgaria! Trei morți și mii de evacuați pe litoralul Mării Negre: orașele se pregătesc pentru noi inundații
Autor: Alexandra Curtache

cod rosu ploi abundente Foto: Unsplash
 

După ploile torențiale care au lovit coasta sudică a Mării Negre, orașele de coastă din Bulgaria sunt din nou sub amenințarea apelor.

La Tsarevo, autoritățile au declarat marți zi liberă pentru școli și au îndemnat locuitorii să rămână în case, în timp ce echipele de urgență monitorizează constant zonele critice.

 Între timp, oficialii de la Sofia analizează cauzele care au transformat furtunile în tragedii și acuză decenii de construcții necontrolate pe malul mării.

Stare de urgență în Elenite: trei morți și mii de evacuați

Potrivit Euronews, cel puțin trei persoane au murit, inclusiv doi salvatori, după inundațiile masive care au lovit stațiunea Elenite, în sudul litoralului bulgar. În doar câteva ore, nivelul apei de ploaie a atins 200-250 litri pe metrul pătrat, un volum record pentru regiune.

Mii de locuitori au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, iar autoritățile au declarat stare de urgență.

Imagini video difuzate pe platforma X arată torente de noroi și apă care au măturat mașini, clădiri și porțiuni din infrastructura rutieră. Drumurile regionale au fost închise, iar transporturile locale suspendate, din cauza alunecărilor de teren și a podurilor avariate.

Stare de alertă în sudul litoralului bulgăresc

Regiunea de sud a litoralului bulgăresc, grav afectată de inundațiile din 3 octombrie, continuă să se confrunte cu riscuri majore. În Tsarevo, unde o viitură a provocat deja victime, autoritățile locale au emis noi avertismente privind posibile precipitații abundente.

Echipele de urgență, locale, regionale și naționale, au fost mobilizate în permanență. Direcția pentru Protecție Civilă și Siguranță la Incendii a raportat marți dimineață 58 de alerte în 24 de ore, dintre care 24 legate direct de fenomene meteo severe. În stațiunile Lozenets și Nestinarka, apa a acoperit drumuri și curți, iar zeci de locuințe au rămas fără electricitate. Aproape 40 de localități au în continuare alimentarea întreruptă.

Construcții fără autorizații, descoperite în Elenite

Într-o conferință de presă, ministrul dezvoltării regionale, Ivan Ivanov, a confirmat că în urma inspecțiilor efectuate în Elenite s-au descoperit nereguli grave în construcții.

Două obiective importante, hotelul Negresco și un parc acvatic din apropiere, nu au niciun fel de documentație legală. Mai mult, hotelul a fost ridicat direct pe albia unui râu, iar cursul de apă a fost deviat printr-un tunel aflat sub clădire.

„Toate autorizațiile și planificările pentru aceste dezvoltări au avut loc între 1997 și 2008 sub jurisdicția municipalității locale. O întrebare rezonabilă este de ce planurile detaliate nu au fost coordonate cu Direcția Bazinului din cadrul Ministerului Mediului”, a declarat Ivanov conform bta.

Ministerul a dispus un audit extins de-a lungul întregii coaste bulgărești, pentru a identifica alte cazuri similare. Inspectorii se vor concentra pe canalele de drenaj uscate și albii de râu modificate sau acoperite ilegal de construcții turistice.

Arhitecții trag un semnal de alarmă: „Dezastrele sunt făcute de oameni”

Camera Arhitecților din Bulgaria (CAB) a emis o declarație dură, acuzând decenii de construcții necontrolate, distrugerea mediului și inacțiunea autorităților.

„Construcțiile excesive în râpe și canale de apă, distrugerea dunelor și a spațiilor verzi și legalizarea încălcărilor după fapt au făcut ca fiecare furtună să fie un potențial dezastru”, avertizează CAB.

Arhitecții cer impunerea unui moratoriu asupra oricărei construcții noi în zonele cu risc crescut de inundații, un audit complet al planurilor spațiale și refacerea sistemelor naturale de drenaj.

De asemenea, CAB critică mai multe instituții, printre care Ministerul Mediului și Apelor și Ministerul Agriculturii, pentru aprobarea unor dezvoltări în zone periculoase, inclusiv în albii de râuri.

Guvernul recunoaște: „Prea multe instituții împărtășesc responsabilitatea”

Vicepremierul Tomislav Donchev a declarat marți că tragediile recente sunt rezultatul unei combinații periculoase între lipsa de coordonare și intervențiile necontrolate ale omului în natură.

„Majoritatea dezastrelor sunt o combinație între forțele naturii și prostia umană. Principala problemă în Elenite este că prea multe instituții împărtășesc responsabilitatea pentru aceeași zonă. Aceasta este o parte a problemei”, a spus Donchev.

El a cerut o reformă administrativă care să reducă birocrația și să clarifice competențele instituțiilor implicate în gestionarea mediului și a riscurilor naturale.

Vicepreședinta Bulgariei: „Nu e momentul pentru jocuri politice”

În cadrul ceremoniei „Primarul anului 2025” de la Sofia, vicepreședinta Iliana Iotova a subliniat importanța colaborării între autoritățile locale și guvern.

„Eforturile coordonate ale instituțiilor locale și naționale sunt esențiale pentru a face față crizelor care inundă țara una după alta. Nu este momentul pentru jocuri politice”, a spus Iotova.

Ea a reiterat apelul pentru o mai mare autonomie municipală, argumentând că deciziile locale rapide pot preveni efecte devastatoare.

„Dacă autoritățile locale ar avea mai multă putere și resurse, poate că unele dintre aceste dezastre ar fi putut fi atenuate”, a adăugat vicepreședinta.

Un semnal de alarmă pentru întreaga regiune a Mării Negre

În timp ce ploile continuă să amenințe litoralul sudic al Bulgariei, țara se confruntă nu doar cu efectele meteorologice, ci și cu propriile vulnerabilități administrative și urbanistice.

Analizele recente și reacțiile din partea experților sugerează că, fără o reformă profundă în gestionarea teritoriului, astfel de episoade ar putea deveni tot mai frecvente – nu doar în Bulgaria, ci și în întreaga regiune a Mării Negre.

bulgaria
furtuni
cod rosu
