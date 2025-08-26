Data publicării:

Clădirea Parlamentului a fost distrusă de un incendiu devastator într-o țară insulară

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Un incendiu a distrus clădirea Parlamentului unei țări.

Un incendiu a distrus clădirea Parlamentului naţional al Insulelor Marshall, au anunţat marţi oficiali ai poliţiei şi pompierilor din această ţară insulară situată în Pacific, precizând că incendiul a fost între timp stins, transmite Reuters.

Departamentul de pompieri al Insulelor Marshall a declarat într-un interviu telefonic că jumătate din clădirea Parlamentului, cunoscut ca Nitijela, a fost mistuită de flăcări în incendiul care a izbucnit în timpul nopţii.

Structura rămasă nu mai poate fi folosită



Structura care a rămas în picioare nu mai poate fi folosită, a declarat un oficial al poliţiei la telefon pentru Reuters, confirmând distrugerea clădirii Parlamentului. O maşină de pompieri a intervenit pentru a stinge incendiul, a adăugat el.

Arhipelagul din Pacific, situat între Hawaii şi Australia, are o populaţie de circa 42.000 de locuitori, dintre care jumătate locuiesc în capitala Majuro.

Principalele relaţii diplomatice ale Insulelor Marshall



Principalele relaţii diplomatice ale Insulelor Marshall sunt un pact de liberă asociere cu Statele Unite ale Americii, care îi oferă asistenţă economică în schimbul accesului militar şi recunoaşterii diplomatice a Taiwanului.

Purtătorul de cuvânt al preşedintei Hilda Heine nu a răspuns deocamdată la o solicitare a Reuters de a face declaraţii pe subiect.

Ministrul de externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, a exprimat condoleanţe Insulelor Marshall pentru incendiu. Taiwanul va continua să comunice cu guvernul Insulelor Marshall şi "va oferi asistenţa necesară în timp util", a declarat ministrul taiwanez într-un comunicat, fără alte precizări, scrie Agerpres.

