Cîțu: USR are în continuare niște condiții bizare, arată că nu vor să vină la guvernare

Premierul interimar Florin Cîțu a declarat duminică, înainte de o nouă rundă de negocieri cu PSD, că USR are în continuare "nişte condiții bizare" în vederea formării unei coaliții. Cîțu crede că acest lucru indică faptul partidul condus de Dacian Cioloș nu ar dori să vină la guvernare.

Întrebat dacă în momentul de față este închisă ușa negocierilor cu USR, premierul interimar Florin Cîțu a declarat că "eu așa am văzut la ei."

"Am văzut în continuare că au niște condiții bizare, asta arată că nu vor să vină la guvernare. PNL a arătat disponibilitate, flexibilitate, am întins mâna de fiecare dată. Dar în partea cealaltă am găsit de fiecare dată comentarii acide în spațiul public la adresa președintelui PNL, la adresa președintelui României, la adresa liberalilor...", a spus Cîțu.

Președintele PNL a adăugat apoi că "e complicat să lucrezi cu cineva care te atacă zilnic, dar niciodată să nu spui niciodată. Vedem ce se întâmplă în viitor."

Legat de discuțiile privind propunerea de premier, Cîțu a precizat că "nu am ajuns la aceste discuții. Trebuie să ne înțelegem întâi pe partea de guvernare pentru că de aici pornim."

"După ce avem un program de guvernare cu care toți suntem de acord putem să discutăm și despre ministere și... Eu sper că putem să discutăm astăzi despre propunerea de premier și apoi să mergem cu această propunere la președintele României.", a mai spus Cîțu.

Negocierile cu PSD continuă astăzi

Negocierile pe programul de guvernare al viitorului Guvern PNL-PSD-UDMR continuă duminică, urmând să fie finalizate capitolele Finanţe, Justiţie şi Muncă.

Sâmbătă, o nouă rundă de discuţii a avut loc la Palatul Parlamentului, cu participarea preşedinţilor PSD şi PNL, Marcel Ciolacu, respectiv Florin Cîţu. Potrivit preşedintelui PNL, au fost finalizate toate capitolele din programul de guvernare, cu excepţia Finanţelor, Justiţiei şi Muncii.



După încheierea negocierilor pe marginea programului de guvernare vor urma discuţiile pentru ministere, apoi discuţiile cu privire la premier.



Liderul PNL, Florin Cîţu, a declarat că speră ca săptămâna viitoare să fie dat un vot în Parlament pentru învestirea noului Executiv. Între punctele rămase în discuţie, asupra cărora nu s-a ajuns la un numitor comun, se numără cele legate de impozitarea progresivă şi desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ). (Citește mai mult AICI.)