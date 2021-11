Cîţu: România are cele mai rapide reveniri ale economiei după şocul provocat de pandemia de COVID

România este ţara care are cele mai rapide reveniri ale economiei după şocul provocat de pandemia de COVID 19 din Uniunea Europeană, a declarat prim-ministrul Florin Cîţu, care a punctat faptul că introducerea certificatului digital pentru acces la anumite activităţi a fost cea mai puţin invazivă pentru a nu închide economia.

'Antreprenorii şi IMM-urile şi cei mari, împreună, am trecut printr-o perioadă dificilă şi încă mai avem în faţa noastră câteva provocări. Am încercat în această perioadă (...) să implementăm câteva lucruri şi să ne ţinem de ele, pentru că am văzut că doar aşa putem sau credeam că putem să trecem peste orice. În primul rând, am vrut să facem din statul român un partener onest şi de încredere pentru mediul de afaceri şi asta a însemnat câteva lucruri simple, să plăteşti facturile la timp şi să nu schimbi, prin surprindere, în special, Codul fiscal. Eu am spus de la început că nu vom creşte taxe şi până acum m-am ţinut de cuvânt. (...) Împreună am reuşit asta şi vreau să vă felicit pentru rezilienţă, pentru că nu a fost uşor', a declarat Florin Cîţu, vineri, la evenimentul 'Topul Naţional al firmelor private din România', organizat de Consiliul Naţional al IMM-urilor din România.

El a adăugat că perioada pandemiei a arătat că economia României poate face faţă unor astfel de provocări

'Ştiu că nu a fost uşor şi în momentul în care România a trebuit să închidă economia în 2020, în martie, atunci a fost un moment în care am stat şi m-am gândit şi nu vedeam soluţii. A fost complicat, dar împreună am reuşit să trecem peste asta. Acel şoc mi-a arătat clar că economia României poate să facă faţă, dar, totuşi, mi-am dat seama că dacă am repeta acea experienţă ar însemna un cost mult prea mare pentru noi toţi. De aceea am spus că vom face orice ca să nu mai închidem economia. Şi, până la urmă, dumneavoastră aţi răspuns foarte bine la măsurile pe care le-am luat, iar astăzi România este ţara care are cele mai rapide reveniri ale economiei după un asemenea şoc, din Uniunea Europeană, cu estimări de creştere economică care au fost îmbunătăţite în timpul acestui an. Am început cu 4% şi am ajuns la o estimare de peste 7%, cu un deficit în scădere, cu venituri mai mari la buget şi cu o rată a şomajului în scădere', a declarat Cîţu.

PNL nu va abdica de la principii, a spus Cîțu

El a menţionat şi soluţiile găsite de Guvern pentru a atenua şocurile provocate de creşterea preţurilor la materialele de construcţii şi preţurile la energia electrică şi gaze şi a dat asigurări că 'în orice formulă de guvernare vom merge PNL nu va abdica de la aceleaşi principii'.

'Plătim facturile la timp, statul este un partener onest şi transparent al mediului de afaceri şi vom milita pentru a nu creşte taxele. Atunci când investeşti în economie, poţi să ai venituri la buget mai mari fără creşti taxele, e o formulă pe care am patentat-o şi România poate să facă acest lucru în continuare ', a declarat Cîţu. Şeful Executivului s-a referit, în context, şi la importanţa adoptării proiectului de lege privind certificatul verde COVID, subliniind că măsura introducerii obligativităţii acestui certificat a fost cea mai non-invazivă, în contextul valului 4 al pandemiei, pentru a nu închide economia.