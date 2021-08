Cîţu le-a răspuns oamenilor. Ce a transmis premierul după ce a fost criticat pe Facebook

"Domnule Cîțu ar fi bine să coborâți cu picioarele pe Pământ. Să uitați pentru o clipă măcar de luptele interne pentru șefia partidului și să-ți întorci privirea către români. Intră prin magazine și vezi cum au crescut preturile... La următoarele alegeri, PNL cu dumneavoastră în frunte, nu va atinge pragul electoral", i-a transmis un român lui Florin Cîţu într-un comentariu la ultima sa postare de pe Facebook.

Premierul Cîţu i-a oferit un răspuns acestuia:

"Cresterea preturilor este observata la nivel global. Sunt mai multi factori, majoritatea externi. Dar BNR, rata inflatiei este determinata pe termen mediu de politica monetara, ne asigura ca rata de crestere a preturilor incetineste si rata inflatiei o sa scada in perioada urmatoare.

Guvernul va continua investitiile si reforma. Doar asa vom mentine ritmul de crestere a veniturilor.

Am preluat o economie bolnava dupa 30 de ani in care au lipsit reformele si investitiile. Am stabilizat situatia si acum incepem sa construim. Rezultatele se vad deja dar se vor vedea si mai bine in urmatorii ani. Va garantez ca doar prin reforma si investitii putem sa crestem nivelul de trai pentru TOTI romanii", a fost răspunsul premierului Cîţu.

Premierul a confirmat că a fost amendat în SUA, acum 20 de ani, pentru conducere sub influenţa alcoolului

Premierul Florin Cîţu a confirmat miercuri că, în urmă cu 20 de ani, a fost amendat contravenţional în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului, subliniind că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an de zile.



El a fost întrebat, la finalul şedinţei de Guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost "închis" două zile pentru că ar fi condus "sub influenţa drogurilor sau a alcoolului".



"Da, acum 20 de ani, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".