Cîţu anunţă încă o etapă de relaxare, de la 1 august

"De la 1 iunie vor exista relaxări pentru toţi românii, indiferent de zonă. Să ţinem minte că această dată nu înseamnă relaxare totală, 1 august este al doilea pas pentru alte măsuri.

Dar vreau să se înțeleagă foarte clar: relaxările depind de rata de vaccinare. Iar astăzi am vizitat un centru de vaccinare organizat la un liceu din Satu Mare.

Vreau să văd cum decurge vaccinarea în toată țara. Și tot Guvernul trebuie să se implice. Succesul campaniei stă și la baza diminuării ratei de infectare și ne aduce mai aproape de normalitate, în etape. România, hai că se poate!", transmite premierul Florin Cîţu.

Premierul a declarat campania de vaccinare un succes

Premierul Florin Cîţu a a declarat că actuala campanie de vaccinare anti-COVID este de succes, lucru demonstrat şi de scăderea ratei de infectare în toată ţara, subliniind că marţi la Bucureşti s-a înregistrat o incidenţă de sub 1,5 la mie.



"Am vrut neapărat să văd şi acest centru de vaccinare, mai ales că este un liceu teologic, dar vroiam neapărat să văd cum merge şi campania de vaccinare şi la Satu Mare şi sper că v-aţi obişnuit, o să merg în mai multe zone din ţară şi lucrurile merg foarte bine şi aici. Între timp, am primit şi vestea bună în ceea ce priveşte Bucureştiul, de astăzi suntem sub 1,5 la mie rată de infectare în Bucureşti, ceea ce înseamnă că această campanie de vaccinare este de succes. Este singurul lucru care s-a modificat. Am luat câteva măsuri, e adevărat, în februarie, după aceea câteva în aprilie, dar singurul lucru major care s-a modificat în ultima lună de zile a fost această campanie de vaccinare, deci e singurul element nou şi este singurul element nou care explică evoluţia ratei de infectare în România sau de pozitivare în România în toată ţara, nu doar în anumite judeţe, deci vedem o scădere semnificativă în toată ţara", a declarat Florin Cîţu, marţi, la finalul vizitei efectuate în judeţul Satu Mare.



Şeful Executivului a adăugat că acest lucru a condus şi la reducerea presiunii pe spitale.



"Ceea ce înseamnă că suntem mai aproape de a reveni la normalitate. Şi astăzi şi aici am discutat despre campania de vaccinare, despre accelerarea campaniei de vaccinare. Avem dozele necesare şi nu avem nici o scuză în acest moment să nu atingem ţinta pe care ne-am propus-o la 1 iunie, pentru a face un pas important în relaxarea... sau în a reveni la normalitate", a mai declarat Cîţu.



Premierul a reamintit că în perioada imediat următoare toţi miniştrii şi secretarii de stat se vor afla în diverse zone din ţară pentru a încuraja accelerarea campaniei de vaccinare, relatează Agerpres.