€ 5.0839
|
$ 4.3783
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0839
|
$ 4.3783
 
DCNews Stiri Cine este Valentin-Sorin Costreie, numit consilier la Cotroceni de Nicușor Dan
Data actualizării: 14:17 13 Noi 2025 | Data publicării: 13:58 13 Noi 2025

Cine este Valentin-Sorin Costreie, numit consilier la Cotroceni de Nicușor Dan
Autor: Elena Aurel

Valentin-Sorin Costreie Valentin-Sorin Costreie, consilier prezidențial în Departamentul Educație și Cercetare. Sursa foto: Inquam photos
 

Valentin-Sorin Costreie este noul consilier prezidențial în Departamentul Educație și Cercetare.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru numirea lui Valentin-Sorin Costreie în funcția de consilier prezidențial în Departamentul Educație și Cercetare, începând cu data de 17 noiembrie 2025.

Conform informațiilor prezentate în CV-ul său disponibil online, Valentin-Sorin Costreie este prorector al Universității din București (UB) și conferențiar universitar la Facultatea de Filosofie, în cadrul Departamentului de Filosofie Teoretică și Logică, unde activează din 1997.

Din decembrie 2019, el ocupă funcția de prorector pentru Rețele universitare și Relații publice, după ce a fost, între martie 2017 și decembrie 2019, prorector pentru Relații internaționale al Universității din București.

Valentin-Sorin Costreie are o vastă experiență administrativă și în domeniul politicilor educaționale. A fost consilier de stat în cadrul Guvernului României începând din ianuarie 2020, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale și Cercetării (octombrie 2016 – ianuarie 2017) și consilier al ministrului în același minister (iulie – octombrie 2016).

În cadrul Universității din București, a fost și prodecan al Facultății de Filosofie (martie – iulie 2016) și director al Departamentului de Managementul Calității (2008 – 2016).

Valentin-Sorin Costreie este doctor în filosofie al Universității din București (2007). De asemenea, a absolvit studiile de licență (1996) și master (1997) în filosofie la Universitatea din București. Domeniile sale de specializare includ filosofia limbajului, filosofia matematicii, filosofia logicii și gândirea critică.

VEZI ȘI: Vlad Voiculescu, urmărit penal, a fost numit consilier al lui Nicușor Dan la Cotroceni. Lista completă

Activități de cercetare în străinătate

Pe plan internațional, în iunie 2023, Valentin-Sorin Costreie a fost ales președinte al rețelei UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, devenind primul român și primul reprezentant al unei țări din Europa Centrală și de Est care conduce această alianță universitară.

De-a lungul carierei, a desfășurat activități de cercetare în Italia, Germania, Spania, SUA și Canada, iar studiile sale au fost publicate în volume și reviste internaționale editate de Springer, Kluwer, Taylor & Francis, Elsevier și Oxford University Press.

Acesta are o activitate academică și de cercetare foarte bogată. A publicat numeroase studii și lucrări științifice, a coordonat și a participat la proiecte de cercetare internaționale și naționale și a prezentat lucrări la conferințe internaționale în Europa și America de Nord. De asemenea, este membru al mai multor asociații și societăți internaționale de filosofie și educație.

Valentin-Sorin Costreie vorbește fluent limba engleză și limba italiană și are cunoștințe solide de germană, franceză și spaniolă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Valentin-Sorin Costreie
consilieri nicusor dan
universitatea bucuresti
filosofie
consilier prezidential
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 30 minute
Un român care se dădea „șeful procurorilor europeni“ a fost trimis în judecată
Publicat acum 31 minute
Avioanele Blue Air s-au adjudecat cu 45.000 de euro bucata
Publicat acum 31 minute
Biscuiți cu cremă de migdale și arahide: o rețetă ieftină cu doar trei ingrediente
Publicat acum 46 minute
AntiMit. Mai poţi arunca vina pe altul când vine amenda acasă? Camerele moderne schimbă jocul
Publicat acum 48 minute
Merz îi cere lui Volodimir Zelenski să lupte „cu energie“ împotriva corupţiei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close