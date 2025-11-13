Cine este Valentin-Sorin Costreie, numit consilier la Cotroceni de Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru numirea lui Valentin-Sorin Costreie în funcția de consilier prezidențial în Departamentul Educație și Cercetare, începând cu data de 17 noiembrie 2025.

Conform informațiilor prezentate în CV-ul său disponibil online, Valentin-Sorin Costreie este prorector al Universității din București (UB) și conferențiar universitar la Facultatea de Filosofie, în cadrul Departamentului de Filosofie Teoretică și Logică, unde activează din 1997.

Din decembrie 2019, el ocupă funcția de prorector pentru Rețele universitare și Relații publice, după ce a fost, între martie 2017 și decembrie 2019, prorector pentru Relații internaționale al Universității din București.

Valentin-Sorin Costreie are o vastă experiență administrativă și în domeniul politicilor educaționale. A fost consilier de stat în cadrul Guvernului României începând din ianuarie 2020, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale și Cercetării (octombrie 2016 – ianuarie 2017) și consilier al ministrului în același minister (iulie – octombrie 2016).

În cadrul Universității din București, a fost și prodecan al Facultății de Filosofie (martie – iulie 2016) și director al Departamentului de Managementul Calității (2008 – 2016).

Valentin-Sorin Costreie este doctor în filosofie al Universității din București (2007). De asemenea, a absolvit studiile de licență (1996) și master (1997) în filosofie la Universitatea din București. Domeniile sale de specializare includ filosofia limbajului, filosofia matematicii, filosofia logicii și gândirea critică.

VEZI ȘI: Vlad Voiculescu, urmărit penal, a fost numit consilier al lui Nicușor Dan la Cotroceni. Lista completă

Activități de cercetare în străinătate

Pe plan internațional, în iunie 2023, Valentin-Sorin Costreie a fost ales președinte al rețelei UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, devenind primul român și primul reprezentant al unei țări din Europa Centrală și de Est care conduce această alianță universitară.

De-a lungul carierei, a desfășurat activități de cercetare în Italia, Germania, Spania, SUA și Canada, iar studiile sale au fost publicate în volume și reviste internaționale editate de Springer, Kluwer, Taylor & Francis, Elsevier și Oxford University Press.

Acesta are o activitate academică și de cercetare foarte bogată. A publicat numeroase studii și lucrări științifice, a coordonat și a participat la proiecte de cercetare internaționale și naționale și a prezentat lucrări la conferințe internaționale în Europa și America de Nord. De asemenea, este membru al mai multor asociații și societăți internaționale de filosofie și educație.

Valentin-Sorin Costreie vorbește fluent limba engleză și limba italiană și are cunoștințe solide de germană, franceză și spaniolă.