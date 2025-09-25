Cine e adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la mai multe școli și spitale

Minorul de 17 ani care a trimis mesaje de amenințare pe 22 și 24 septembrie către mai multe unități școlare și medicale din țară este același adolescent pe care FBI a încercat să îl extrădeze la începutul acestui an.

Informația a fost confirmată de ministrul Justiției, Radu Marinescu: „Da, este adevărat. E un tânăr care, din păcate, n-a înțeles nimic din situațiile pe care le-a provocat și prin care a trecut. E o persoană care are un trecut marcat de acuzații de acest fel. A făcut obiectul unor acuzații din partea autorităților judiciare din SUA, a făcut obiectul unei solicitări de extrădare (...)”, a declarat acesta, la Digi24.

Adolescentul a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din Capitală, conform sursei citate.

Acuzat de FBI

Elevul român era acuzat de FBI că a trimis sute de amenințări cu bombă unor instituții de peste Ocean și că a manipulat fete minore pentru a se angaja în acte de violență extremă, exploatare sexuală și automutilare.

În decembrie 2024, adolescentul a fost dat în urmărire internațională, în baza unui mandat de arestare emis de un judecător din districtul de Sud al statului New York, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni: conspirație în vederea comiterii de infracțiuni împotriva SUA, exploatarea sexuală a unui minor, primirea și distribuirea de pornografie infantilă, amenințări de extorcare pe cale interstatală, amenințarea comunicațiilor interstatale, amenințarea cu folosirea armelor de distrugere în masă, amenințarea cu acte de terorism care depășesc frontierele naționale.

Totuși, Curtea de Apel București a respins cererea autorităților americane de extrădare, în luna mai.

Ce viza ancheta americană

Conform documentelor de la dosar, începând din septembrie 2023, Biroul Federal de Investigații și alte organe de aplicare a legii din SUA și din străinătate au investigat o rețea globală de persoane, inclusiv minori, care au desfășurat activități infracționale prin intermediul anumitor grupuri online.



Printre obiectivele declarate public de aceste grupuri se află prăbușirea actualei ordini mondiale și distrugerea societății civilizate, prin coruperea și exploatarea tinerilor din lume.



Autoritățile judiciare americane susțin că elevul român era membru al unor astfel de grupuri infracționale online, care vizează, manipulează și extorchează victimele pentru a le determina să comită acte de violență, exploatare sexuală și automutilare.



Astfel, băiatul le-ar fi făcut pe victimele minore să creadă că se aflau în relații romantice cu el, apoi le-a îndrumat, printre altele, să producă și să împărtășească conținut sexual explicit și să se angajeze în acte de violență, inclusiv autovătămare gravă și cruzime față de animale.



Uneori, atunci când o victimă refuza să furnizeze materiale explicite sau să comită acte violente, așa cum i se ceruse, adolescentul român trimitea amenințări cu bombă către instituții din SUA, indicând drept făptaș pe fata care nu l-a ascultat.



Aceste amenințări au inclus cel puțin câteva sute de false amenințări cu bombă la adresa instituțiilor publice (sinagogi, districte școlare, aeroporturi, spitale și clădiri guvernamentale) situate în Statele Unite, inclusiv în New York, precum și în mai multe țări străine, printre care și Marea Britanie. După ce au primit amenințările, instituțiile publice au fost evacuate sau închise temporar, provocând perturbări semnificative, panică și pierderi financiare.



În plus, forțele de ordine se deplasau la reședința victimei minore la care se făcea referire sau care era asociată în alt mod cu amenințarea cu bombă, când, de fapt, amenințările fuseseră trimise de elevul român.



Autoritățile americane susțin că, din jurul lunii iunie 2023 și până în jurul lunii septembrie 2023, băiatul a comunicat prin intermediul unei platforme de mesagerie online cu o victimă minoră situată în Westchester County, New York. Adolescentul a făcut-o pe fată să creadă că era într-o relație sentimentală cu el și i-a cerut să-și tatueze pe piele pseudonimul lui și să-i trimită fotografii nud cu ea.

Amenințări cu bombă și în SUA

În jurul lunii septembrie 2023, adolescentul a trimis amenințări cu bombă false către numeroase școli și districte școlare din sau din jurul comitatului Westchester, unde el credea că locuiește fala respectivă, și le-a cerut destinatarilor să contacteze expeditorul la o adresă IP asociată cu victima sa. De exemplu, în jurul datei de 20 septembrie 2023, elevul a trimis următoarea amenințare cu bombă către mai multe districte școlare: „Am plasat mai multe bombe în toate școlile din districtele voastre școlare. Bombele vor exploda în câteva ore. Contactați-mă, adresa mea IP este: (adresa victimei)” - asemănătoare celor trimise, în această săptămână, către școlile și spitalele din România.



În jurul lunii aprilie 2024 până în jurul lunii iunie 2024, în timp ce se afla în România, el a comunicat prin intermediul unei platforme de mesagerie online cu o altă victimă aflată în Oklahoma sau în împrejurimi. Elevul i-a spus victimei că este îndrăgostit de ea și că era prietenul ei. În luna aprilie 2024 sau în jurul acestei date, el i-a cerut fetei să-și tatueze pe piele pseudonimul lui și să-i trimită fotografii nud cu ea prin internet. La data de 27 aprilie 2024, el a amenințat-o că, în cazul în care nu va face ceea ce i-a cerut, va trimite un e-mail, la școala unde ea învăța, cu fotografii nud ale acesteia.



Audiat de autorități române și americane, elevul a recunoscut faptele reținute în sarcina sa, respectiv că a învățat cum să efectueze apeluri telefonice prin diverse aplicații de internet (inclusiv aplicații folosite pentru a transmite numeroase amenințări cu bombă) și că a trimis, începând din decembrie 2022, peste 450 de amenințări cu bombă și/sau amenințări de a comite un atac armat în masă într-o școală.



Pe parcursul investigației, agenții FBI au audiat șase victime pe care elevul român le-a manipulat și le-a extorcat pentru a se angaja în acte de violență extremă, exploatare sexuală și autovătămare, potrivit Agerpres.