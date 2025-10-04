€ 0.0000
Data publicării: 08:55 04 Oct 2025

Cine a vrut să-l asasineze pe judecătorul Curţii Supreme. A primit 8 ani de închisoare, o pedeapsă "insuficientă"
Autor: Giorgi Ichim

Foto: Freepik
 

Pedeapsă de opt ani de închisoare pentru o tentativă de asasinat asupra unui judecător al Curţii Supreme. Cine voia să-l asasineze pe Brett Kavanaugh și ce a decis instanța.

Persoana care plănuia să-l asasineze în 2022 pe judecătorul conservator Brett Kavanaugh de la Curtea Supremă a SUA, din cauza unei hotărâri privind dreptul la avort, a fost condamnată vineri la opt ani şi o lună de închisoare, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Departamentul de Justiţie ceruse o pedeapsă de 30 de ani de închisoare pentru Sophie Roske, în vârstă de 29 de ani, argumentând că comportamentul său "se încadrează perfect în definiţia terorismului: utilizarea violenţei sau a ameninţărilor cu violenţă pentru a atinge un obiectiv politic".

Ea a fost acuzată şi condamnată sub numele de Nicholas, însă de atunci a făcut o tranziţie de gen şi acum se identifică drept Sophie Roske.

Scopul său era "să lovească în inima democraţiei noastre, să modifice traiectoria sistemului judiciar pentru deceniile următoare", a subliniat departamentul, menţionând că planul său iniţial era să asasineze mai mulţi judecători conservatori de la Curtea Supremă, care deţineau funcţii pe viaţă.

Însă judecătorul a menţionat că inculpata, care a pledat vinovată în aprilie, s-a predat de bunăvoie la poliţie după ce a sunat la serviciile de urgenţă, potrivit jurnaliştilor americani prezenţi la audiere.

Prin urmare, ea a fost condamnată la 97 de luni de închisoare, judecătorul exprimându-şi speranţa că această sentinţă va servi drept factor de descurajare pentru oricine ar ameninţa un judecător, potrivit aceloraşi surse.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunţat ulterior că va face apel împotriva deciziei, denunţând într-un comunicat sentinţa ca fiind "consternantă şi insuficientă".

Sophie Roske a recunoscut că a călătorit în iunie 2022 din California (vest) în Maryland (est), unde locuia judecătorul Kavanaugh, cu intenţia de a-l ucide înainte de a se sinucide.

Odată ajunsă la domiciliul judecătorului, din suburbiile Washingtonului, ea s-a îndepărtat de casă şi a sunat la serviciile de urgenţă pentru a-şi exprima intenţia de sinucidere şi omucidere, potrivit apărării.

Ea a fost arestată de poliţie, care a găsit în bagajele ei un pistol, două încărcătoare şi muniţie, un cuţit, gaze lacrimogene, cătuşe, o vestă antiglonţ şi altele.

În timpul interogatoriului, ea le-a spus anchetatorilor că era furioasă din cauza decizia Curţii Supreme, cu majoritate conservatoare, privind revocarea dreptului la avort şi a unui atac armat mortal într-o şcoală din sudul Texasului.

justitie
international
