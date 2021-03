Chirilă vorbește despre Iohannis, Cîțu, PNL, USR: Sunt extrem de frustrat! Voi ieși în stradă!

„Vreau să vă spun părerea mea despre protestele de ieri cu privire la restricții, jos masca, etc. Nu am ieșit niciodată în stradă pentru că m-a scos un partid. (...) Deci, nu am fost scos în stradă de vreun partid, ci partidele au încercat să capitalizeze pe mișcările de stradă, așa cum au făcut-o de exemplu PNL și USR. Acum, cu privire la protestele de ieri, nu aș fi putut să fiu în stradă, pentru că am ales o altă cale. (...) De când a început pandemia, am ales să cred că acest virus există. Mi s-a confirmat. Am prieteni care au fost bolnavi și au avut faze destul de nasoale. Avem cazuri celebre de morți de COVID. Virusul există și nu e de joacă cu el! Eu asta aleg să cred! Să porți mască este important! (...) Nu spun că toate restricțiile sunt normale sau toate măsurile”, a spus Tudor Chirilă, marți, într-un live pe Facebook.

„Și eu am foarte mari probleme cu restricțiile și tot sectorul nostru cultural. Eu sunt privilegiat, am reușit să pun bani și să supraviețuiesc. (...) 90 la sută din ce reușeam să facem în 2019 a căzut. Suntem mai mult decât îndreptățiți să cerem compensare. Și sunt extrem de frustrat și că președintele Iohannis și premierul Cîțu se uită fără niciun fel de empatie, ca și când sectorul cultural nu există. Chiar dacă sunt frustrat, nu m-aș duce niciodată în stradă să spun jos masca, jos restricțiile. Dacă ies în stradă și, probabil că sectorul cultural la asta va ajunge, dar respectând distanțarea, voi ieși în stradă ca să cer compensare pentru lunile în care statul mi-a interzis să muncesc!”, a mai spus Tudor Chirilă.

„Am încă pretenția că pot să gândesc cu mintea mea. Această pandemie există”, a subliniat Chirilă.

„Tot discursul meu... o să pară că am fost plătit. Nu am primit niciun ban, stați liniștiți!”, a continuat acesta.

„Nu este vorba că iau COVID, dacă mă duc la protest, ci că dau COVID dacă nu respect aceste restricții. Încă ceva. Nu înțeleg ce a rezolvat violența din Piața Unirii și din vitrinele sparte. Practic, nu înțeleg. Virusul nu pleacă dacă spargem vitrine sau stăm în stradă. Dimpotrivă, stă mai mult dacă nu purtăm mască”, a mai zis Tudor Chirilă.