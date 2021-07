Chirieac, precizări despre înlocuitorul lui Nazare de la Ministerul Finanțelor

După ce ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu a mai discutat punctual cu Florin Cîțu din luna martie, analistul politic Bogdan Chirieac a spus că 'acest lucru este inimaginabil nu într-un stat democratic, ci într-o dictatură. Bănuiesc că Kim Jong-un discută mai des cu ministrul său de Finanțe. Trebuie să afli lucruri. Banul e sângele economiei.'

În privința viitorului ministru al Finanțelor, Bogdan Chirieac nu are 'niciun fel de îndoială că domnul Cîțu își va numi omul său.'

'Nazare a fost schimbat nu fiindcă era împotriva lui Cîțu, ci fiindcă a încercat să păstreze un echilibru.', a adăugat analistul politic.

'Vîlceanu sau alt ministru apropiat lui Cîțu, la Finanțe'

Întrebat de prezentatoarea Gina Vacariu de la Antena3 cine crede că va fi viitorul ministru al Finanțelor, Bogdan Chirieac a spus că 'ori Dan Vîlceanu, ori alt ministru apropiat de Florin Cîțu. În niciun caz unul din tabăra Orban! Și așa, se discută prea mult despre comisioanele la împrumuturile de zeci de miliarde de euro pe care domnul Cîțu le-a făcut.'

Privind afirmația 'Nu știu dacă ați auzit vreo declarație în care vorbeam de duduiala economiei', Bogdan Chirieac a susținut că 'Nazare încerca să nu și-l antagonizeze și mai mult pe domnul Cîțu. Economia României merge pe baza unor împrumuturi fără precedent în istorie. De acolo vine creșterea, nu din altă parte!'.

Făcând referire la sfaturile date de Antena3 și DC News privind banii românilor, Bogdan Chirieac a afirmat că 'îndemnăm publicul la echilibru, cumpătare, prudență. Cine ne-a ascultat o să treacă mai ușor prin *mama tuturor crizelor* din România. Ea nu are legătură cu ce este pe plan internațional. Pe plan național, firmele românești au primit cel mai mic sprijin din toată Uniunea Europeană. Restul, domnul Cîțu și-a plătit liniștea: pensii, salarii la stat, sporuri, bonusuri, jaf în anumite companii ș.a.m.d.'

'Pentru românul de rând a existat votul. Faptul că în continuare se votează emoțional și nu rațional, are consecințe. Dovedește că democrația noastră este încă, după 31 de ani, tot la început. Nu va muri economia României grație Uniunii Europene, dar greu ne va fi!', a conchis analistul politic.

Declarațiile lui Nazare

Invitat la emisiunea 'Subiectiv' de la Antena3, moderată de Răzvan Dumitrescu, ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, a dezvăluit că 'n-am mai vorbit față în față cu premierul din martie.'

Întrebat dacă la ședințele de guvern vorbeau, Nazare a răspuns că 'e adevărat că în ședințele de guvern vorbeam, dar n-am avut o întâlnire pe subiecte concrete, o întâlnire în care să analizăm...'.

'Am transmis adrese prin care am solicitat (n.red. întâlniri) și am și enumerat motivele.', a adăugat Nazare.

'N-am reușit să-mi dau seama de ce, așa că am insistat. Oriunde mai discutam pe anumite aspecte sau în timpul ședințelor de guvern, unde oricum aveam acte normative de analizat, reiteram dorința de a sta de vorbă, așezat, pe execuție, pe evoluția PNRR, pe multe alte subiecte importante.', a mai spus ministrul demis al Finanțelor. (Citește mai mult AICI.)