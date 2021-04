Chirieac: Nimeni nu va îndrăzni să-l demită pe Vlad Voiculescu

"Domnul Vlad Voiculescu nu va demisiona sub nicio formă. Dânsul reprezintă, acum, un simbol al neomarxismului. Adică cum se poate ca o personalitate profund detestată de publicul larg - sunt sondaje în care 90% din populaţie nu este de acord cu Vlad Voiculescu - cum poate fi menţinută la putere, într-un stat democratic, în ciuda opoziţiei unui întreg electorat. Atenţie, vorbim despre o persoană care nu a fost aleasă, omul nu e parlamentar sau preşedinte sau primar să spui că a obţinut voturile poporului. E o personalitate numită în această funcţie şi trebuie să rămână acolo. Un ins mediocru care are o întreagă resursă politică, economică, de PR... e un experiment formidabil pe care-l suportă România în aceste zile.

Domnul Voiculescu nu va demisiona şi nimeni nu va îndrăzni să-l demită. Nici măcar preşedintele Iohannis nu poate cere premierului să-l demită. Domnia sa rămâne pe postul său şi vor continua exploziile în spitale, TIR-urile în care nu e oxigen şi alte lucruri de genul acesta, iar dânsul va pluti imperturbabil pe deasupra noastră, a tuturor", a declarat, într-o intervenţie la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac.

Ce a declarat Voiculescu în conferinţa de presă

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, spune că a aflat despre decesul celor trei persoane de la Spitalul "Victor Babeş" din Capitală luni la ora 18,00, el precizând că, din informaţiile pe care le are, în TIR-ul ATI "toate ventilatoarele s-au oprit dintr-o dată".



"După ora 18,00 a fost confirmată problema de la 'Victor Babeş'. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să sun la alte spitale pentru a mă asigura că există locuri unde pacienţii să fie transferaţi, după care, undeva între 18,30 şi 19,00, am ajuns la spital", a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul Sănătăţii.



"Prioritatea a fost să găsim locuri pentru pacienţi", a subliniat el. Vlad Voiculescu a precizat că a vorbit, luni, după ora 18,00, cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.



"Cu domnul Arafat am vorbit imediat după ora 18,00, iar la spital procedurile sunt destul de clare - mai întâi se încearcă salvarea pacienţilor, transferul pacienţilor, (...) după care, fiind vorba de decesul unor persoane, trebuie anunţată poliţia. (...) Am întrebat, odată ce am ajuns acolo, dacă Poliţia fusese anunţată. Nu mi-a fost confirmat acest lucru, aşa încât am rugat ca Poliţia să fie anunţată şi, de asemenea, aparţinătorii să fie anunţaţi imediat", a spus ministrul.



Potrivit acestuia, numărul de paturi la ATI "variază în fiecare zi şi pe parcursul zilei, în funcţie de situaţia locală din spitalele care raportează".