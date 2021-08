Chirieac, după declaraţiile lui Cîţu: Cineva de la PSD trebuie să renunţe, pentru o oră, la vacanţă şi să dea o replică!

"Florin Cîţu nu a avut puterea să-şi ceară scuze (n.r. - pentru momentul în care a fost arestat şi amendat în SUA, în urmă cu 20 de ani, pentru că a condus băut). Era atât de simplu! Nu că le-ar fi cerut din suflet, nu despre asta e vorba. Dar formal aşa, măcar pentru presa străină, că noi îl cunoaştem pe domnul Cîţu şi, mă rog, suntem creştini, îl iubim...

Vedeţi că a mai venit şi cu o altă - nu găsesc alt cuvânt - prostie. Zice: erau unii care erau pe scările de la Guvern, sau de unde a spus, alături de membrii PSD. Păi, din câte ştiu eu, PSD nu e nici QAnon, nici Al Qaeda, nici Statul Islamic. Eu mă aştept ca, acum, cineva de la PSD să renunţe pentru o oră la vacanţă şi să dea o replică. PSD este un partid legal, un partid care a câştigat alegerile în România, membru în Internaţionala Socialistă, reprezentat cu oameni de frunte în Parlamentul European, la Bruxelles. Adică pe ce zonă, golănească dacă vreţi, e aceasta? Pe de o parte îl aduci pe Drulă: adică dacă nu a demisionat Drulă nu demisionez nici eu, iar pe de altă parte, pe cei care mă acuză i-am văzut pe trepte lângă PSD-işti", a declarat, sâmbătă, după conferinţa de presă susţinută de către Florin Cîţu, Bogdan Chirieac.

"Problema lui Florin Cîţu nu este ceea ce a făcut acum 21 de ani. Nu! Problema lui este aceea că nu a spus publicului acest fapt. Dacă ne povestea, ne spunea: 'uite ce am păţit şi recomand tinerilor să nu facă', atunci când a intrat în viaţa publică, nu mai era nicio problemă. 'S-a întâmplat, bine că nu am lovit pe nimeni. M-a prins miliţia, eram beat, ce să fac...' Poate că şi consumase ceva, că la raportul toxicologic s-a încurcat iar. O colegă a pus o întrebare ţintită, perfectă, despre raportul toxicologic, că nu e vorba numai de alcool ci şi de alte substanţe, iar el a zis: 'păi nu ştiu dacă îl am'. Cum, nu ştii dacă ai consumat? Că ştii pentru ce te-a luat miliţia cu cătuşe la mâini şi te-a băgat la bulău", a mai subliniat Bogdan Chirieac.

Ce a spus Cîţu: Despre declarațiile colegilor din coaliția de guvernare, care au acuzat probleme de moralitate, Florin Cîțu a spus că a fost surprins neplăcut.

„Nu am auzit astfel de declarații atunci când un director al CFR Călători a lăsat oamenii fără să-i ajute sau nu am văzut niciun fel de discuții când astăzi partenerii de coaliție își strângeau mâna pe treptele PSD sau îi aveau alături de ei pe oamenii din PSD la pupitru în Guvern. Discuțiile acestea eu aș vrea să le am în coaliție. Sunt de acord să discutăm acolo, dar nu în spațiul public”, a spus Florin Cîțu.

Florin Cîțu: Niciun moment nu m-am gândit să îmi dau demisia

Premierul Florin Cîțu a declarat, sâmbătă, că de la momentul izbucnirii scandalului legat de faptul că a făcut închisoare în SUA nu s-a gândit niciun moment să își dea demisia. Cîțu a spus că a discutat și cu președintele Klaus Iohannis.

Cîțu a remarcat că în spațiul public a rămas greșeala sa făcută acum aproape 21 de ani în SUA.

Întrebat dacă atunci când a solicitat certificatul ONRNISS a declarat ceea ce s-a întâmplat în SUA, Florin Cîțu a spus că, în România, președintele, premierul, miniștri, nu se face cerere pentru ONRNISS. „Avem acces la aceste informații fără a face cerere”.

Întrebat dacă Ludovic Orban și Klaus Iohannis au fost informați despre acest incident, premierul a spus că nu a adus în discuție acest eveniment petrecut în urmă cu 21 de ani în SUA.

„Nu am adus în discuție acest lucru față de domnul președinte. În ceea ce îl privește pe domnul Ludovic Orban, un coleg mi-a spus că acum câteva luni de zile i-a arătat această hârtie și i-a spus că o are. Deci, presupun că avea această informație”, a spus Cîțu.

Întrebat, în continuare, dacă a discutat, între timp, cu președintele Klaus Iohannis, Florin Cîțu a răspuns afirmativ.

„Am discutat cu domnul președinte și dânsul este foarte clar. Aceasta nu este o situație penaă. Bineînțeles că sunt legislații diferite în România și în SUA. (...) Am discutat cu domnul președinte și despre acest subiect, și despre rectificare și mai multe subiecte”.

Florin Cîțu a fost întrebat dacă de la momentul izbucnirii scandalului s-a gândit vreun moment să își dea demisia, iar el a răspuns: „Nu! Niciun moment”, transmite Mediafax.