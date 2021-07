CFR Cluj - CSU Craiova. Şumudică: Prefer să mă calific în Champions Legue şi să pierd Supercupa României

'Pe mine mă interesează mai mult o calificare în Champions League. Pentru că avem doar 2 zile între Supercupă şi returul din Champions League (n.r. - cu echipa bosniacă Borac Banja Luka, din prima manşă a turului întâi preliminar). Şi acolo vor fi 37 de grade, deci va fi extraordinar de greu. Mie îmi plac trofeele, e clar că îmi doresc să câştig Supercupa, dar dacă ar fi să aleg... aş alege să mă calific în Champions Legue şi să pierd Supercupa. Nu m-ar deranja să pierd Supercupa. Dar niciodată nu o să-mi pregătesc jucătorii în acest sens.' a spus Șumudică.

'Vreau să ajut bugetul clubului'

'Eu am fost angajat să fac bani pentru clubul ăsta, deci vreau să ajut bugetul clubului. Nu ştiu ce am putea câştiga dacă luăm Supercupa. Dar noi dacă ne-am califica mai departe în Champions League, am avea şi culoar în turul următor, am întâlni o echipă din Gibraltar, ori una din Luxemburg. Iar dacă am trece şi de al doilea tur automat intră în conturile clubului peste trei milioane de euro pentru că, dacă nu mă înşel, am fi calificaţi direct în grupele Conference League. Ceea ce înseamnă peste 3 milioane de euro. Eu vreau să fac bani pentru acest club, nu vreau să bage patronul mâna în buzunar', a explicat noul antrenor al campioanei României.

Şumudică a menţionat că în meciul de sâmbătă seara şansele sunt egale

'Întâlnim o echipă bună care joacă de ceva timp împreună. Şi e foarte important, pentru că eu practic am schimbat 3-4 jucători faţă de anul trecut. Iar mâine vor apărea alţi 3-4 jucători proaspeţi, care nu au jucat în primul meci. Deci avantajul e de partea lor. Dar niciodată nu o să vin să spun că Universitatea Craiova este favorită. Nu, nu este favorită.' a mai spus Șumudică.

'Şansele sunt de 50-50%. Dacă eram proaspeţi, atunci eram noi favoriţi, mult peste Craiova', a afirmat tehnicianul. Supercupa României la fotbal dintre campioana CFR Cluj şi câştigătoarea Cupei României, Universitatea Craiova, se va disputa, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Capitală.