Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale: Fermierul român nu a avut acces la port pentru a-și vinde marfa din cauza mărfurilor ucrainene

Într-o conferință de presă, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a estimat că pâinea va costa mai mult în acest an întrucât toate costurile de producţie sunt mai mari, inclusiv cele de obţinere a recoltei de grâu.

Potrivit ministrului, fermierii vor vinde grâul la un preţ majorat pentru a putea să îşi acopere cheltuielile de până acum şi a continua să cultive terenurile agricole.



"Grâul este mai scump acum pentru că s-a produs mai scump. Eu nu sunt adeptul celor care spun că piaţa face preţul. Nu, piaţa stabilizează preţul, dar preţul este făcut din elementele de cost, iar fermierii lucrează cu o motorină mai scumpă, cu îngrăşăminte mai scumpe, cu insectofungicide mai scumpe, cu forţă de muncă mai scumpă. (...)", a declarat Daea sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la primăria comunei Sânmihaiu de Câmpie din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale a intervenit telefonic la B1TV și a susținut că în spatele acestor declarații se află lipsa unor măsuri clare care să ajute agricultorii să supraviețuiască în aceste condiții de scumpiri, război și secetă:

”Ce încearcă domnul ministru să ne spună cu această declarație este că fermierii practic vor cere prețuri mai mari. Fapt care este oarecum hilar pentru simplul motiv că fluxul ucrainean a dublat costul logistic al fermierului român. Fermierul, de fapt, primește bani mai puțini pe marfa lui pentru că el nu mai poate genera un venit mai mare pe hectar vânzând marfa FCA-fermă din cauza faptului că are un cost dublu pe logistică. Acesta este costul cu motorina, transpus în ceea ce spune domnul Daea. Fermierul român nu are absolut nici o vină”, a declarat Cezar Gheorghe.

Expertul în comerțul cu cereale susține că fermierul român nu a avut acces la port pentru a-și vinde marfa pentru că portul a fost ocupat cu mărfurile ucrainene.

”Fermierul român nu a avut acces la port pentru a-și vinde marfa, pentru că portul a fost ocupat cu mărfurile ucrainene. Noi am cerut salvagardarea intereselor fermierilor români de foarte multă vreme, am încercat să ajutăm cu scheme de segregare a fluxurilor dar nu ne-a ascultat nimeni. Iată că s-a ajuns aici. Fermierul nu a avut efectiv cum și unde să își vândă marfa. Absolut niciun motiv nu există astăzi, din punct de vedere financiar, bursier sau cum vreți dumneavoastră, ca pâinea să se scumpească”, a concluzionat expertul în comerțul cu cereale, Cezar Gheorghe.

Producătorii de panificație au anunțat că au în plan majorarea prețului la pâine chiar din luna septembrie cu cel puțin 5%.

