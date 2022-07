Cerul s-a făcut roz în Australia. Martor: Vine sfârșitul lumii - Foto în articol

O invazie extraterestră? Sezonul cinci din Stranger Things? Un portal către continuum-ul spațiului temporal? Locuitorii din orașul australian Mildura au rămas plăcut uluiți miercuri seara, când cerul nopții a fost aprins de o stranie lumină roz, scrie The Guardian.



„A fost foarte bizar. Am vorbit la telefon cu mama mea, iar tatăl meu spunea că vine sfârșitul lumii ”, a spus Tammy Szumowski.



Dar explicația a fost una mult mai banală. Compania farmaceutică Cann Group a confirmat că luminile veneau de la unitatea locală de canabis medicinal, unde jaluzelele au fost lăsate deschise.

"Plantele de canabis necesită spectre diferite de lumină pentru a le încuraja creșterea. O lumină cu spectru roșu este adesea folosită. În mod normal, instalația are jaluzele care se coboară noaptea și blochează aceste lumini.", a spus Rhys Cohen, manager senior de comunicare la Cann Group Ltd.

Cultivarea canabisului în scopuri medicinale





Doctorul Anne Webster conducea acasă în întuneric când a observat lumina roz pe cer.

"Am crezut că e ciudat. Nu există niciun oraș acolo... Ce este? Când am înțeles că acolo se află unitatea Cann.... dar tot era prima dată când vedeam acea strălucire roz. A fost destul de ciudat.", a spus ea.



Cann Group Ltd a fost prima companie australiană care a obținut licențe pentru cultivarea canabisului în scopuri medicinale și de cercetare. În 7 iulie, unitatea sa din Mildura a primit licența pentru a cultiva și furniza o gamă largă de produse medicinale din canabis, după ce a achiziționat situl în 2019. Webster a spus că este "un site destul de interesant". Cu toate acestea, datorită naturii afacerii sale, are o locație secretă și nu este deschisă publicului.



"Cultivarea canabisului este cu adevărat interesantă și modul în care folosesc luminile... pentru a crește ciclul de creștere și a accelera întregul proces este destul de uimitor. Aștept cu nerăbdare ca mulți alți producători inovatori să vină în regiune și să-și aducă strălucirea cu ei.", a spus ea.

În Mildura și în orașele din jur, oamenii s-au înghesuit în curțile caselor pentru a fotografia strălucirea de pe cer, fiind convinși că este vorba despre ceva ieșit din comun.

Hey @JaneBunn any reports of this scary but brilliant sky over Mildura tonight ?? pic.twitter.com/3WZ7FZj1zp — Tim Green (@Tim_Green78) July 19, 2022

Fenomen spectaculos pe cer, surprins în Suedia

Ceață violet, asta se pare că au văzut locuitorii unui oraș din Suedia care au rămas surprinși că cerul are brusc o altă culoare, scrie Daily Mail. Fenomenul a putut fi observat noaptea în orașul Trelleborg, de pe coasta de sud a Suediei și ar fi provocat de prezența unei ferme de roșii în apropiere. Mai exact, ferma cu pricina folosea un sistem de iluminat special pentru plante. Pentru că ferma se afla în imediata apropiere, s-a creat senzația că a apărut o ceață violet. Acest lucru i-a speriat inițial pe localnici.

„Oamenii nu trebuie să fie supărați. Am vrut doar să economisim energie electrică și să cultivăm mai mult.”, a spus unul dintre proprietarii fermei. Vezi video AICI.

