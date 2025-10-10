Cel mai prost scenariu în care se poate afla România: Preferam o recesiune. Situație extrem de gravă, anunț teribil pentru salariați

În 2025, angajații cu contract de muncă plătesc contribuții sociale semnificative: 25% pentru pensie (CAS), 10% pentru sănătate (CASS) și un impozit pe venit de 10%. În 2026 situația ar putea fi și mai gravă, spune economistul Adrian Negrescu, care avertizează că impozitul pe salariu ar putea crește la anul până la 16%, în contextul în care românii sunt deja foarte afectați de creșterile masive de prețuri.

Economistul Adrian Negrescu: Acest lucru va duce la o criză economică majoră

"Dacă nu vom găsi soluții pentru a reduce factura acestor cheltuieli, mai ales cu bunuri și servicii, cu investiții, cu tot felul de cheluieli năstrușnice ale autorităților s-ar putea ca la un moment dat să fim nevoiți din nou în 2026 să creștem TVA-ul, să creștem taxele, accizele și toate celelalte taxe, inclusiv taxele salariale. Se vorbește deja de o potențială creștere a impozitului pe salariu la 16%. Am putea ajunge în această situație dacă nu vom lua aceste măsuri absolut esențiale, iar acest lucru va duce din păcate la o criză economică majoră. Noi, în momentul de față suntem în stagflație, într-o situație extrem de gravă din punct de vedere economic pentru că economia stagnează, iar inflația este cea mai mare din Uniunea Europeană - 10%, o inflație care probabil va crește în lunile următoare spre 11% chiar 12%.

Este cel mai prost scenariu în care s-ar putea afla România pentru că investitorii nu mai deschid afaceri, nu se mai expun riscurilor, toată lumea stă în așteptare și din păcate puterea de cumpărare a populației și a companiilor se erodează de această inflație. Preferam o recesiune scurtă ca o ploaie de vară prin care să trecem și să curățăm practic mediul de companiile cu probleme, în locul unei stagflații care se poate întinde pe următorii 3-4 ani și poate duce România într-o situație extrem de gravă din punct de vedere economic, mai ales în situația în care misiunea atragerii fondurilor europene este în continuare plină de provocări. Nu reușim, nu suntem capabili să atragem banii europeni la nivelul așteptărilor și asta afectează, din păcate, inclusiv performanța economiei românești", a declarat Adrian Negrescu în cadrul emisiunii "Totul despre bani" de la DC NEWS.