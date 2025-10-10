€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 13:48 10 Oct 2025

EXCLUSIV Cel mai prost scenariu în care se poate afla România: Preferam o recesiune. Situație extrem de gravă, anunț teribil pentru salariați
Autor: Doinița Manic

bani (2) Bani. Foto: Freepik.com
 

Economistul Adrian Negrescu avertizează că impozitul pe salariu ar putea crește și mai mult în anul 2026.

În 2025, angajații cu contract de muncă plătesc contribuții sociale semnificative: 25% pentru pensie (CAS), 10% pentru sănătate (CASS) și un impozit pe venit de 10%. În 2026 situația ar putea fi și mai gravă, spune economistul Adrian Negrescu, care avertizează că impozitul pe salariu ar putea crește la anul până la 16%, în contextul în care românii sunt deja foarte afectați de creșterile masive de prețuri.

Economistul Adrian Negrescu: Acest lucru va duce la o criză economică majoră

"Dacă nu vom găsi soluții pentru a reduce factura acestor cheltuieli, mai ales cu bunuri și servicii, cu investiții, cu tot felul de cheluieli năstrușnice ale autorităților s-ar putea ca la un moment dat să fim nevoiți din nou în 2026 să creștem TVA-ul, să creștem taxele, accizele și toate celelalte taxe, inclusiv taxele salariale. Se vorbește deja de o potențială creștere a impozitului pe salariu la 16%. Am putea ajunge în această situație dacă nu vom lua aceste măsuri absolut esențiale, iar acest lucru va duce din păcate la o criză economică majoră. Noi, în momentul de față suntem în stagflație, într-o situație extrem de gravă din punct de vedere economic pentru că economia stagnează, iar inflația este cea mai mare din Uniunea Europeană - 10%, o inflație care probabil va crește în lunile următoare spre 11% chiar 12%.

Este cel mai prost scenariu în care s-ar putea afla România pentru că investitorii nu mai deschid afaceri, nu se mai expun riscurilor, toată lumea stă în așteptare și din păcate puterea de cumpărare a populației și a companiilor se erodează de această inflație. Preferam o recesiune scurtă ca o ploaie de vară prin care să trecem și să curățăm practic mediul de companiile cu probleme, în locul unei stagflații care se poate întinde pe următorii 3-4 ani și poate duce România într-o situație extrem de gravă din punct de vedere economic, mai ales în situația în care misiunea atragerii fondurilor europene este în continuare plină de provocări. Nu reușim, nu suntem capabili să atragem banii europeni la nivelul așteptărilor și asta afectează, din păcate, inclusiv performanța economiei românești", a declarat Adrian Negrescu în cadrul emisiunii "Totul despre bani" de la DC NEWS.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian negrescu
impozit pe venit
impozit salariu 2026
stagflatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Românii descoperă China la București
Publicat acum 14 minute
Grindeanu a părăsit sala Congresului UDMR: Pare că vorbim limbi diferite. Chirieac: Nu a rupt coaliția. Gest inspirat
Publicat acum 31 minute
Mandatul de arestare în lipsă a lui Horațiu Potra ar putea fi anulat
Publicat acum 33 minute
Cel mai prost scenariu în care se poate afla România: Preferam o recesiune. Situație extrem de gravă, anunț teribil pentru salariați
Publicat acum 51 minute
Curs valutar BNR vineri 10 octombrie, valabil pentru weekend și luni
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Oct 2025
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat acum 18 ore si 22 minute
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat acum 17 ore si 42 minute
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat acum 18 ore si 54 minute
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 08 Oct 2025
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close