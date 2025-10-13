Cel mai bătrân președinte din lume, pe cale să câștige un nou mandat

Camerunul a desfășurat duminică alegeri care ar putea permite celui mai în vârstă lider african să-și prelungească mandatul cu încă șapte ani, potrivit NBCNews.

Analiștii prezic o victorie pentru președintele Paul Biya, care conduce țara din Africa Centrală din anul 1982, după demisia primului președinte al Camerunului, Ahmadou Ahidjo. Politicianul, în vârstă de 92 de ani, ar avea nu mai puțin de 99 de ani la finalul mandatului său.

Camerunul a avut doar doi președinți de la obținerea independenței în anul 1960.

Fisuri în imaginea lui Biya

Starea sa de sănătate a fost adesea un subiect de speculații, întrucât își petrece cea mai mare parte a timpului în Europa, lăsând conducerea de zi cu zi pe seama unor oficiali importanți ai partidului și a membrilor familiei.

Biya a declarat că, în contextul unui mediu internațional tot mai dificil, provocările cu care se confruntă țara devin tot mai urgente și că, din acest motiv, nu poate să-și abandoneze misiunea, motiv pentru care a anunțat că va candida din nou.

Biya se află în competiție cu nouă candidați ai opoziției, printre care se regăsesc și foști aliați sau foști membri ai guvernului său. Printre aceștia se numără Bello Bouba Maigari, fost ministru al Turismului, și Issa Tchiroma Bakary, care a deținut recent funcția de ministru al Muncii. Președintele a votat la o școală primară din capitala Yaoundé, spunând reporterilor că nu va comenta planurile sale până la anunțarea rezultatelor.

Rezultatele sunt așteptate cel târziu până pe 26 octombrie.

Suspiciunile privind procesul electoral dăinuie în țară

Joshua Osih, candidat al opoziției pentru Frontul Social Democrat și membru al parlamentului, care a ocupat locul patru la alegerile din 2018, a declarat pentru Associated Press că partidul său este îngrijorat de fraudele electorale, dar a subliniat că procesul de numărare a voturilor va fi lung.

„Există încă mult loc pentru îmbunătățiri ca să fie totul mai fluid. Din păcate, blocajele, așa cum le numim, sunt multiplele buletine în loc de unul singur și faptul că procesul este foarte anevoios”, a spus Osih. „Sistemul face ca alegerile să nu poată fi libere și corecte, ceea ce știm”, a adăugat el.

În Camerun există un singur tur de vot, iar cel care obține cele mai multe voturi câștigă.

O tânără de 34 de ani, activistă pentru mediu și votantă pentru prima dată, a mers la secția de votare din Yaoundé hotărâtă să nu îl aleagă pe Biya. Nemulțumită de prețurile mari, lipsa drumurilor și dificultatea accesului la servicii medicale, și-a dat votul opoziției. Deși nu are încredere în procesul electoral, privește spre viitor cu speranță.

Săptămâna trecută, la un miting de campanie desfășurat în orașul Maroua din nordul țării, Biya a promis îmbunătățiri pentru una dintre cele mai sărace regiuni ale Camerunului. Această zonă, cu o populație majoritar musulmană, reprezintă aproape 20% din alegători, fiind totodată o regiune de susținători pentru Maigari și Bakary.

Probleme diverse în Camerun

Camerun se confruntă cu o intensificare a crizelor de securitate. În vestul țării, forțele guvernamentale sunt implicate într-un conflict separatist cu grupuri vorbitoare de engleză, care afirmă că sunt marginalizate de majoritatea francofonă. În nord, amenințarea Boko Haram se extinde din Nigeria vecină, iar atacurile grupurilor armate asupra orașelor de frontieră devin tot mai frecvente.

Cel puțin 43% din populație trăiește în sărăcie, conform estimărilor ONU, măsurate prin standarde de bază precum venit, educație și sănătate.

Aproximativ 8 milioane de alegători, inclusiv peste 34.000 din străinătate, sunt așteptați să voteze la mai mult de 31.000 de secții de votare din această țară. Camerunul are o populație de peste 29 de milioane de locuitori, majoritatea tineri.