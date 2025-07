Cehia refuză să participe la achiziţiile de arme din SUA pentru Ucraina

Republica Cehă nu se va alătura planului de achiziţii de arme şi muniţii din SUA destinate Ucrainei, a anunţat marţi premierul ceh Petr Fiala, în timp ce fostul premier eurosceptic Andrej Babis, acum în opoziţie, dar al cărui partid este favorit în sondaje pentru alegerile legislative programate în octombrie, a promis că dacă revine la putere va abandona iniţiativa prin care Republica Cehă caută pe piaţa internaţională obuze de calibru mare care să fie livrate Ucrainei ca ajutor militar în războiul cu Rusia, relatează Reuters.



Preşedintele republican Donald Trump, sub conducerea căruia Statele Unite nu au mai aprobat niciun nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, dar au continuat livrările de arme şi muniţii către Kiev în baza fondurilor în acest scop aprobate de predecesorul său democrat Joe Biden, a anunţat luni un plan prin care alte state membre ale NATO vor cumpăra din SUA echipamente militare pe care apoi le vor transfera Kievului.



Mai multe state membre ale NATO s-au declarat deja dispuse să contribuie financiar pentru aceste achiziţii, printre ele numărându-se Danemarca, Ţările de Jos (Olanda) şi Suedia, cărora li s-ar adăuga, potrivit secretarului general al Alianţei, Mark Rutte, Germania, Canada, Norvegia, Finlanda şi Regatul Unit.



Republica Cehă nu se va alătura acestui demers, dar în schimb "se concentrează pe alte proiecte şi iniţiative de susţinere a Ucrainei, de exemplu iniţiativa pentru muniţii", a precizat premierul ceh Petr Fiala.



Guvernul său de centru-dreapta a fost foarte deschis faţă de ajutorul militar pentru Ucraina încă din primele zile ale războiului cu Rusia şi a furnizat Kievului mari cantităţi de arme şi muniţii, Republica Cehă având de altfel un potenţial major la acest capitol, întrucât industria sa de apărare a produs numeroase echipamente sub licenţă sovietică şi are astfel capacităţi compatibile cu nevoile armatei ucrainene.



De asemenea, guvernul ceh a gestionat iniţiativa la care Petr Fiala s-a referit în declaraţia sa, respectiv cumpărarea pentru Ucraina de obuze de pe piaţa internaţională, achiziţii finanţate de aliaţii Kievului. Până la începutul anului în curs Ucraina primise circa 800.000 de obuze în cadrul acestei acţiuni.



Dar această iniţiativă va fi sistată dacă fostul premier Andrej Babis revine la putere, a declarat tot marţi acesta din urmă, al cărui partid conservator ANO este favorit în sondaje în perspectiva alegerilor legislative din octombrie.



Mai mult, într-un interviu acordat Reuters, Andrej Babis a descris drept excesivă alocarea a 5% din PIB pentru bugetele apărării decisă luna trecută de statele NATO în urma presiunilor preşedintelui american Donald Trump, deşi el este un admirator al acestuia.



"Dacă eu aş fi fost la summitul NATO unde Donald Trump a vorbit despre 5%, aş fi spus pur şi simplu că trebuie să asigurăm pacea socială", a explicat fostul premier ceh. "Iar dacă el (Trump) ar fi spus că trebuie să mă arunc de la etajul cinci, nu aş fi sărit, pentru că mereu am acţionat ca un prim-ministru suveran", a completat Andrej Babis.

