Data actualizării: 12:40 03 Oct 2025 | Data publicării: 22:40 25 Sep 2025

CEC Bank relansează campania promoțională Depozit în lei pe 5 luni, cu dobândă fixă de 6,10%
Autor: Anca Murgoci

CEC Bank relansează campania promoțională Depozit în lei pe 5 luni, cu dobândă fixă de 6,10% Foto: Agerpres
 

CEC Bank relansează Campania promoțională Depozit în lei pe 5 luni, cu dobândă fixă de 6,10%, începând din această săptămână și care se va derula pe o perioadă de 3 luni, până în 22 decembrie 2025.

“Într-o perioadă în care este foarte greu de făcut estimări despre cum va arăta viitorul, clienții au nevoie de stabilitate și de echilibru. Datorită succesului înregistrat în cadrul primei campanii dedicate Depozitului cu rată fixă a dobânzii în LEI pe termen de 5 luni, am decis să relansăm oferta cu dobândă foarte avantajoasă pentru clienții noștri și să-i sprijinim pentru a avea un traseu financiar echilibrat. CEC Bank a încurajat mereu economisirea, acest proces fiind unul dintre pilonii pe care se sprijină educația financiară”, a declarat Adina Călin, directorul Direcției Produse și Servicii Bancare din CEC Bank.

Depozitele pot fi constituite atât în unități, cât și online prin Internet Banking (IB)/ Mobile Banking (MB), iar suma minimă pentru constituirea unui depozit este de 1.000 lei.

Detalii campanie  aplicabile pentru prima lună, 22 sept. – 22 oct. 2025:

  • Dobânda promoțională: 6,10%, aplicată pentru o singură scadență (5 luni).
    La scadență, depozitul se va prelungi automat, în condițiile de dobândă standard valabile la acel moment (fără aplicarea marjei promoționale).

