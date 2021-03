Cea mai bizară idee pentru a te proteja de Covid-19 la restaurant / foto

Compania creează telecabine pe care restaurantele le folosesc pe terasele lor pentru a plasa, de exemplu, mese. Cei de la The Gondola Shop sunt dispuși să adapteze gondola pentru a se potrivi consumatorului, adică le vor transforma în fix ce-și doresc oamenii.

Responsabilii companiei fac următorul lucru: „dezbracă” telecabina de proprietățile sale anterioare: elimină orice instalație, carcase, anvelope, husele scaunelor, până când interiorul este practic gol. Apoi curăță „cutia de schi prăfuită”.

Dar nu totul trebuie aruncat, părțile vechi, care nu sunt prea deteriorate, sunt curățate și dezinfectate astfel încât să devină parte a noii vieți a gondolei. De exemplu, ei susțin că pot restabili ferestrele din plexiglas prin îndepărtarea a până la 85% din zgârieturi și fac ca straturile din cauciucuri uscate, vechi și negre să strălucească din nou. Iată cum arată:

