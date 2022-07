Ce trebuie să iei în calcul când alegi încălțăminte trendy pentru copii?

Cum arată încălțămintea pentru copii care oferă o dezvoltare sănătoasă și o postură corectă a corpului?

Când copilul începe să meargă, medicii recomandă mersul desculț. Așadar, optează pentru modele de papucei cu talpă subțire și flexibilă. Aceștia imită perfect mersul pe jos, mențin și dezvoltă funcția picioarelor. Talpa este esențială pentru copiii care încep să facă primii pași. Talpa trebuie să ofere flexibilitate deplină și să nu blocheze mișcarea piciorului.

De asemenea, încălțămintea ideală pentru copiii care învață primii pași este cea care lasă glezna goală, garantând piciorului libertate deplină, fără să opună rezistență. Descoperă pe https://www.epantofi.ro/copii.html încălțămintea corespunzătoare pentru copii de toate vârstele.

Majoritatea adulților preferă pantofii cu șireturi, datorită varietății de modele, culori și imprimeuri disponibile pe piață. În plus, șireturile conferă un plus de stabilitate piciorului. Când vine vorba despre copii, lucrurile sunt puțin diferite, întrucât celor mici le dispare răbdarea până le aranjezi șireturile. În plus, acestea riscă să se desfacă și să se împiedice în ele. Papuceii cu scai se încalță rapid și se pot regla în funcție de grosimea piciorului. Intră pe https://www.epantofi.ro/copii/baiat/saboti-si-sandale/papuci-de-casa.html și selectează încălțămintea adecvată vârstei copilului.

Cum alegem încălțămintea de sezon pentru copii?

Copiii sunt activi, aleargă și evident, transpiră mai mult decât adulții. Caută încălțăminte din materiale naturale precum pielea sau pânză, iar pe timpul sezonului rece, stratul interior trebuie prevăzut cu lână.





Sneakers / Adidași





Copilul tău este hiperactiv petrecând ore întregi pe terenul de joacă, sau practicând vreun sport? Dăruiește-i o pereche de sneakers sau adidași copii, confecționați din materiale respirabile, perfecți pentru sezonul cald sau de tranziție. Caută pantofii perfecți de vară. Opțiuni elegante pentru adulți și copii. Investește în modele de sneakers cu talpă ortopedică, flexibilă și prevăzut la interior cu piele sau material textil.





Balerinii





Balerinii sunt varianta feminină a clasicilor teniși. Balerinii impresionează prin confortul similar tenișilor și prin designul delicat. De aceea, pot fi asortați atât cu pantaloni, cât și cu rochii sau fuste pentru școală, petreceri sau plimbări în timpul liber.





Teniși





O alternativă mai comodă la clasicii adidașii copii sunt tenișii. Tenișii au vârfurile rotunjite, ceea ce presupune că degetele au libertate de mișcare. De asemenea, tenișii au talpă flexibilă și partea superioară din material textil. Tenișii sunt ușori la purtat, nu rigidizează glezna și favorizează ventilația în interior pentru eliminarea excesului de umiditate.





Șlapi





Șlapii au fost inițial concepuți pentru plajă sau piscină. Datorită tehnologiei moderne, șlapii se remarcă prin bogăția de culori și imprimeuri, ceea ce îi face extrem de populari și versatili, indiferent de vestimentația pe care copilul alege să o poarte.





Espadrile





Espadrilele sunt realizate din materiale care favorizează ventilația și asigură un nivel optim de confort. Espadrilele pot fi incluse în orice context – fie că mergeți în excursie, fie că ieșiți la plimbare, espadrilele sunt chiar indicate pe timpul verii.





Sandale





Cu toții știm că sandalele sunt vedetele verii în materie de încălțăminte. Majoritatea părinților preferă modelele de sandale închise, deoarece blochează pătrunderea prafului și a pietricelelor în interior, lucru care l-ar incomoda pe cel mic la mers.

Acestea sunt recomandările specialiștilor în ceea ce privește alegerea încălțămintei corespunzătoare pentru copii. Ia în considerare vârsta copilului, activitățile pe care acesta le desfășoară pe timpul sezonului, aplică sugestiile prezentate anterior și consultă colecția de încălțăminte pentru copii de pe Epantofi.ro. Așa te asiguri că faci cele mai sănătoase alegeri pentru dezvoltarea armonioasă a celui mic.

