Câți bani ar trebui să câștige un român pentru un trai decent: "2000-3000 de euro"/ "În jur de 1500 de euro" / "Pentru cei care nu stau în chirie ajung 3000 de lei""

Un trai decent în România variază de la 3000 de lei la 3000 de euro, după opiniile românilor. Oamenii s-au împărțit în două categorii, cei care nu mai au speranțe la un salariu decent, și cei care vor 2000 sau 3000 de euro pe lună.

Am întrebat un pensionar despre salariul unui român pentru a avea un trai decent: "Părerea mea este că 4000 de lei ar fi excelent! Pentru oamenii care locuiesc cu chirie 4000 de lei, iar cei care nu stau în chirii cam 3000-3500 de lei! Dacă ești mai tânăr, îți trebuie mai mult, evident, dar am zis o medie".

Am auzit și vocea unui tânăr, astăzi: "Undeva la 5000 de lei, adică mă refer la mine acum, să poți să plătești și o chirie, să trăiești normal și fără prea multe pretenții sau multe vicii".

O doamnă în pragul pensionării ne-a spus: "În jur de 1500 de euro, să-și poată permite și o vacanță de weekend la munte sau la mare, și să-și poată cumpăra o bluză nouă primăvara, o săndăluță și iarna la fel. Asta consider, cu 1500 de euro/lună poți avea un trai decent".

Răspunsul care ne-a uimit a fost al unei doamne care a fost telefonistă și trăiește cu 400 de lei/lună.

"De la 2000-3000 de euro/lună trebuie să fie un salariu, să se echilibreze puțin balanța, să intrăm pe un făgaș normal, cum e toată Europa. În țările civilizate așa este, la noi sunt salarii destul de proaste în raport cu cât cheltuim. Am un venit de 400 de lei de la Primărie, am muncit doar 1 an și nu am primit pensie, trăiesc destul de greu. Am fost telefonistă 1 an de zile și mi s-a spus că nu pot să primesc pensie, dacă lucram acum și eram sănătoasă, era bine să am și eu 2000 de euro/lună, să-mi pot lua o chirie și să am o mâncare mai bună. Acum stau cu chirie și o plătesc cu cei 400 de lei, trăiesc din ce mai primesc de la alții. Salariu decent într-o țară civilizată, părerea mea, este de 2000-3000 de euro".

Un domn a avut o altă opinie: "Fiind european, ar trebui să fie o medie a salariului la nivelul Europei, probabil undeva la 2000 de euro/lună".

Un pensionar ne-a spus că 5000 de lei ar cam ajunge, însă o tânără a plusat la 7000 de lei, fiind un salariu decent!

O doamnă a explicat că un salariu de 5000 de lei este suficient, fără călătorii și altele: Nu sunt corecte salariile, se ia mult impozit și... știe fiecare, dacă spunem noi aici, nu valorează nimic. Nu ajunge, clar, dar se poate, la cum este astăzi, este strigător la Domnu'".

Un domn protestatar a avut altă opinie: "Exact ca în Italia. Un român ca să trăiască să aibă și de o mașină și de cele necesare 4000-5000 de lei/lună. Nu acoperă, dar zicem așa să treacă toate. Pensia minimă și salariul minim să fie de la 5000 de lei în sus, să aibă și bogatul și săracul".

O tânără mamă cu doi bebeluși ne-a explicat că 10000 de lei/ familie este decent, fiind doi angajați.

