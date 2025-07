Ce salariu are un inspector ANAF și de ce instituția nu poate face controale eficiente / video

Întrebat cum vede ieșirea din criza bugetară, Vasile Marica a răspuns că, pentru asta, trebuie luate măsuri pe termen lung, începând cu restructurarea firmelor de stat falimentare. Acesta a subliniat necesitatea reducerii cheltuielilor inutile în instituțiile statului, și a dat exemplu aparatul central al Vămii, unde există un exces de personal, dar lipsesc oameni în teren. De asemenea, Vasile Marica a criticat structurile birocratice ineficiente și concentrarea sediilor firmelor în București, care complică controalele ANAF.

„Cum vedeți ieșirea România din această criză bugetară?”, a întrebat Bogdan Chirieac.



„Atâta timp cât nu s-au luat măsurile pe 3 ani, trebuie să ne întoarcem la ceea ce trebuia să se întâmple. Mai întâi, firmele care sunt gestionate de stat și care sunt falimentare cărora întotdeauna le anulăm datoriile. Una dintre ele este firma de transport din București, STB, putem să o închidem? Este unul dintre cei mai mari datornici. CFR Călători putem să-l închidem? Dacă da, cu ce îl înlocuim? Pentru CFR privat nu avem infrastructura și capacitățile necesare. Ori mă duc și le scot pe bursă și văd despre ce e vorba cu ele, care sunt profitabile și aduc bani. Dacă nu, le scot din portofoliul meu, iar celelalte trebuie restructurate.



După aceea, am zona de cheltuieli. Zona de cheltuieli înseamnă: mașini, parc de mașini, clădiri, tot felul de minuni ale statului. Trebuie luate la rând. De exemplu, Vama, la ora actuală, are în aparatul central 600 de oameni, iar la Albiţa, Huşi, eu nu am cu cine să fac treabă. Am 9 directori generali care și-au făcut o structură - și are dreptate aici Bolojan, pot să fiu de acord cu el - și-au făcut o structură de așa natură încât toți cei 9 directori generali să încapă, pentru că ei trebuie să aibă un număr de oameni în subordine. Au luat oameni din zonele fierbinți, unde trebuie să fie cineva tot timpul, și am mai rămas cu Serbia, Ucraina și Moldova, granițe de frontieră pe care ar trebui să meargă treaba brici. De unde? Avem 600 de oameni la aparatul central.

De aici ar trebui să facem o analiză. Și mai sunt instituții de genul ăsta. În aparatele centrale s-a făcut o infuzie de oameni foarte mare. Sunt de acord, dar ei trebuie duși la treabă. De exemplu, Bucureștiul. Avem la un sector 50 de inspectori ANAF, per total sectoare avem 400 și avem 600.000 de firme în București. Toți și-au mutat sediile la nivelul Bucureștiului. Au făcut o invazie aici că știu că nu pot fi controlați că nu avem timp, că nu avem oameni.



ANAF-ul e cel mai hulit acum. Am scos 2800 de oameni la pensie în doi ani de zile. Nu avem cu ce să-i înlocuim, nu s-au făcut angajări, nu avem cu ce să ne ducem”, a spus Vasile Marica.

Vasile Marica Foto: Crișan Andreescu

De ce nu s-au făcut angajări la ANAF

Întrebat de ce nu s-au făcut angajări în ANAF, Vasile Marica a explicat că solicitările pentru aducerea tinerilor au fost respinse, iar problemele legate de Legea insolvenței nu au fost rezolvate până recent. De asemenea, acesta a subliniat că numărul inspectorilor este insuficient pentru a controla un număr foarte mare de firme.



„De ce nu s-au făcut angajări?”, a întrebat Bogdan Chirieac.



„Pentru că noi am cerut să aducem tineri, să avem pe cine crește, iar oamenii au zis: „Nu!”. Cum le-am zis să rezolvăm problema Legii insolvenței, ei au spus: „Nu!”. De abia acum domnul Bolojan a spus: „Am luat act, trebuie să schimbăm”.



Vă dau un alt exemplu de firmă. O firmă putea să aibă TVA-ul de 5, 11, 19%. Ca să duc un inspector să vadă dacă el a calculat greșit în aceeași firmă TVA-ul și toate celelalte, trebuie să ajungă acolo. Eu cu 60 de oameni la București, într-un sector care are 200.000 de firme, când să ajung să fac controlul? Că mulți au zis: „N-a controlat, nu face ANAF-ul”. Cum îl faci? Mai mult, cu 6000 de lei, să-l trimiți pe un om la o multinațională petrolieră...”, a spus Vasile Marica.

Ce salariu are un inspector ANAF

Vasile Marica a respins mitul salariilor mari din ANAF, și a precizat că inspectorii câștigă în medie 6.000 lei net, iar unii angajați între 4.000 și 8.000 lei, contrar percepțiilor publice.



„Toată lumea știe că ANAF-ul are salarii de mii de euro pe lună”, a spus Bogdan Chirieac.



„E o minciună crasă. E o minciună! Vă arăt pe documente. Este legea salarizării. Cum cred și despre mine și despre dumneavoastră că suntem oameni bogați. Acum a devenit laitmotiv „ce avere ai ca să știu dacă ești cinstit”. Dacă ai cumva o căsuță și ți-ai crescut copiii bine, nu e bine. Dacă ai și o datorie la bancă, zic: „E un hoț”.



Inspectorul ANAF are 6000 de lei pe medie, net. Sunt și șefi care au 8000, 7000, 6000, 4000 de lei", a spus Vasile Marica la DC News.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News