Ce face Sebastian Țopescu la TVR 1, acolo unde are o emisiune pe mână / video

Sebastian Felix Țopescu - Basti, fiul regretatului comentator sportiv Cristian Ţopescu şi al realizatoarei TVR Christel Ungar, a intrat recent în lumea televiziunii.

De curând, s-a hotărât sã arate că are multe de spus și în România, călcând astfel pe urmele părinților săi, dar și a surorii. Sebastian Țopescu este moderatorul emisiunii „Vis sau realitate”, prin care încearcă să îndeplinească visurile abandonate ale unor personalități din România.

„Îți trăiești în acest moment visul?” a întrebat Georgianei Ioniță Toader,

„Da și nu, adică sunt un om visător. Eu visez foarte mult și foarte mare și visez tot timpul diferit, adică astăzi vreau asta, mâine vreau altceva. Cu toate că prezentând emisiunea „Vis sau realitate” am reușit să aduc ceva în media din România, de care, consider eu că, ar fi nevoie și care cred că e important să existe și o latură de acest fel în media populară din România, ceva uman, ceva care să se bazeze strict pe persoana în sine.

Eu chiar îmi trăiesc visul că am reușit și că pot în continuare să aduc asta aici și să trăiesc și eu prin toate lucrurile acestea. Este ca un vis devenit realitate pentru că fiecare zi a mea e ca un alt vis. Eu trăiesc visurile altora în fiecare zi și experimentez câte o altă meserie zilnic. Poate după aceea o să mă vedeți că mă schimb complet, poate o să ajung pilot de raliu. Trebuie să-mi iau carnetul.”, a spus Sebastian Țopescu.

„Vii dintr-o familie de renume în tot ceea ce înseamnă televiziune, presă. Ai încercat cumva să fugi de acest domeniu, te-ai îndreptat către modă, dar iată că așchia nu sare departe de trunchi și ai făcut pasul în glorie cu un asemenea proiect. Cum a fost această decizie, pentru că tu ai studiat moda?”, s spus Georgianei Ioniță Toader.

„Într-adevăr, așchia nu sare departe de trunchi. Nu cred că m-am ferit vreodată de o carieră în televiziune sau de renumele părinților mei. Știu că e un fel de trend între copiii de „vedete”, să se ascundă cumva de părinți sau să încerce complet să fie o altă persoană.

La mine nu a fost cazul pentru că tot ce am eu față de părinții mei este iubire și respect și consider că toate lucrurile care ei m-au învățat m-au adus în punctul asta. Nu aș vrea să mă ascund de ei, eu mă mândresc cu ei. Dacă oamenii vor considera că nu sunt lucrurile pe meritul meu sau poate tot ce fac eu se datorează numelui meu, astea sunt niște opinii care vor rămâne general valabile, oricât de mult m-aș zbate eu. Până la urmă, interesul meu nu e să schimb opinia publică pentru că fiecare are dreptul la opinia lui.

Eu îmi doresc să aduc niște proiecte și să mă vadă oamenii cum sunt eu, cu toate că poate mă judecă la început, măcar să mă asculte vorbind și după aceea să își formeze o părere. Dacă în continuare este negativă, până la urmă, nu poate să te placă toată lumea.

Eu am lucrat în modă de la 15 ani, nu pentru că am încercat să fug de părinți, ci pentru că asta este pasiunea mea. Munca mea a fost tot timpul în străinătate pentru că, eu și mutându-mă foarte mult, nu am simțit neapărat un loc care să-mi fie acasă, adică nu simt neapărat că relaționez cu spiritul cultural al României, precum nu simt că relaționez nici cu spiritul cultural al Germaniei sau al Italiei. Eu simt că sunt undeva printre toate și doar urmez această lumină a mea care sunt visurile mele și pasiunile mele.

Moda în continuare rămâne pasiunea mea, rămâne meseria mea. Eu nu mi-am oprit munca din afară pentru acest proiect. M-am zbătut foarte tare să le pot face pe amândouă, dar eu fiind foarte perfecționist, îmi place să le și fac foarte bine. Am observat că există această tendință de „hai că se poate și așa”. Din păcate cu mama mea, care este strictă, nu s-a putut la mine în casă cu „se poate și așa”, adică ori e foarte bine, ori mai încercăm până este foarte bine.

Deci, eu mă bucur foarte tare că sunt în televiziune. Sper că tatăl meu e mândru de mine și sper să pot să duc numele mai departe, fie că oamenii mă țin minte de „Basti" sau că mă țin minte drept „fiul lui Țopescu", pentru mine tot aia e, atât timp cât ei gustă și pot să asimileze din lucrurile pe care eu le pun în lume.”, a spus Sebastian Țopescu emisiunea „Oracolul Vedetelor", de la DC News și Spectacola.

