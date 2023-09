Ce este HHC, noul drog preferat în rândul tinerilor din România. E diferit de THC!

Deși nu este la fel de puternic precum THC, și HHC are efecte psihotrope și provoacă dependență.

HHC, substanța care se găsea în dispozitivele de tip vape și dulciurile produse în fabricile unde procurorii au efectuat ample percheziții, este o substanță care nu se află pe lista substanțelor interzise în România! În ultimul an, HHC sau Hexahydrocannabinol, a câștigat popularitate în rândul tinerilor. Iată ce efecte dă!

Hexahydrocannabinol (HHC) este un compus chimic care face parte din grupul de substanțe chimice cunoscute sub numele de cannabinoide. Acești compuși sunt prezenți în plantele de cannabis, inclusiv în speciile Cannabis sativa și Cannabis indica. HHC este unul dintre mulții cannabinoizi care au fost identificați și studiați în plantele de cannabis.

Este cunoscut pentru proprietățile sale psihotrope și pentru capacitatea sa de a induce dependență rapidă. HHC este produs și vândut sub diverse forme, inclusiv sub formă de uleiuri, pens, capsule sau chiar în formă pură sub formă de pudră. Tinerii din România au început să îl folosească în special pentru efectele sale euforice și relaxante. Mulți experimentează confuzie, anxietate și teamă nejustificată, chiar delir.

HHC vs. THC

Diferența între THC (tetrahidrocannabinol) și HHC (hexahydrocannabinol) constă în structura chimică și efectele asupra organismului, arată Neurogan.

THC este principalul compus psihotrop și activ din plantele de cannabis. Structura sa chimică include un inel aromatic (benzenic) și un lanț alifatic. Acesta se leagă de receptorii cannabinoizi din sistemul endocannabinoid al corpului uman.

HHC este un compus analog al THC-ului, în care inelul aromatic din structura THC-ului este redus la un inel ciclohexan. Această modificare structurală face ca HHC să aibă efecte psihotrope mai scăzute decât THC-ul.

Efecte asupra organismului

THC: Are puternice efecte psihotrope și este asociat cu senzația de "high" sau "euforie" pe care o experimentează consumatorii de cannabis. De asemenea, are efecte analgezice, antiinflamatorii, antinauzea și poate stimula apetitul.

HHC: Are efecte mai ușoare asupra sistemului nervos central în comparație cu THC-ul, producând o senzație mai blândă de euforie. Totuși, și HHC are potențial de a afecta psihicul și este considerat un compus psihotrop.

THC este studiat în profunzime și este cunoscut pentru efectele sale medicale și recreative. În schimb, HHC este mai puțin studiat, iar cercetările privind această substanță sunt în continuare în stadii incipiente, de unde și nevoia mai mare de precauție.

