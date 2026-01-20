Ce este EU Inc., noua structură de companie europeană anunțată de Ursula von der Leyen la Davos

Această reformă este menită să elimine barierele birocratice dintre statele membre. O nouă structură de companie, denumită EU Inc., care va permite antreprenorilor să înregistreze o firmă online, în maximum 48 de ore, oriunde în UE.

"În prezent, prea multe companii sunt nevoite să caute în afara Uniunii pentru a crește și a se extinde, în parte pentru că se confruntă cu un nou set de reguli de fiecare dată când se extind într-un alt stat membru. Astfel, deși pe hârtie piața celor 450 de milioane de europeni le este deschisă, în realitate lucrurile sunt mult mai complicate. Iar acest lucru acționează ca o frână asupra potențialului de creștere și de profit al companiilor.

EU Inc., noua structură de companie cu reguli unice în toată Uniunea

De aceea avem nevoie de o nouă abordare. În curând vom prezenta cel de-al 28-lea regim. Obiectivul final este crearea unei structuri de companie cu adevărat europene. O numim EU Inc., cu un set unic și simplu de reguli care se vor aplica fără întreruperi în întreaga Uniune, astfel încât întreprinderile să poată opera mult mai ușor în toate statele membre. Antreprenorii noștri, companiile inovatoare, vor putea înregistra o firmă în orice stat membru în termen de 48 de ore, complet online.

Ei vor beneficia de același regim de capital în întreaga UE. În cele din urmă, avem nevoie de un sistem în care companiile să poată face afaceri și să atragă finanțare fără obstacole în toată Europa, la fel de ușor ca în piețe uniforme precum Statele Unite sau China. Dacă vom face acest lucru corect și suficient de rapid, nu doar că vom ajuta companiile europene să crească, dar vom atrage și investiții din întreaga lume", a spus Ursula von der Leyen, la Davos.