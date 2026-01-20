€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Ce este EU Inc., noua structură de companie europeană anunțată de Ursula von der Leyen la Davos
Data publicării: 15:12 20 Ian 2026

Ce este EU Inc., noua structură de companie europeană anunțată de Ursula von der Leyen la Davos
Autor: Dana Mihai

ursula von der leyen presedintele comisiei ue Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Agerpres

Uniunea Europeană pregătește o reformă majoră pentru mediul de afaceri.

 

Această reformă este menită să elimine barierele birocratice dintre statele membre. O nouă structură de companie, denumită EU Inc., care va permite antreprenorilor să înregistreze o firmă online, în maximum 48 de ore, oriunde în UE.

"În prezent, prea multe companii sunt nevoite să caute în afara Uniunii pentru a crește și a se extinde, în parte pentru că se confruntă cu un nou set de reguli de fiecare dată când se extind într-un alt stat membru. Astfel, deși pe hârtie piața celor 450 de milioane de europeni le este deschisă, în realitate lucrurile sunt mult mai complicate. Iar acest lucru acționează ca o frână asupra potențialului de creștere și de profit al companiilor.

EU Inc., noua structură de companie cu reguli unice în toată Uniunea

De aceea avem nevoie de o nouă abordare. În curând vom prezenta cel de-al 28-lea regim. Obiectivul final este crearea unei structuri de companie cu adevărat europene. O numim EU Inc., cu un set unic și simplu de reguli care se vor aplica fără întreruperi în întreaga Uniune, astfel încât întreprinderile să poată opera mult mai ușor în toate statele membre. Antreprenorii noștri, companiile inovatoare, vor putea înregistra o firmă în orice stat membru în termen de 48 de ore, complet online.

Citește și: • România, prezentă la „și alții“ la Davos. Chirieac dezvăluie culisele participării Oanei Țoiu

Ei vor beneficia de același regim de capital în întreaga UE. În cele din urmă, avem nevoie de un sistem în care companiile să poată face afaceri și să atragă finanțare fără obstacole în toată Europa, la fel de ușor ca în piețe uniforme precum Statele Unite sau China. Dacă vom face acest lucru corect și suficient de rapid, nu doar că vom ajuta companiile europene să crească, dar vom atrage și investiții din întreaga lume", a spus Ursula von der Leyen, la Davos.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

uniunea europeana
ursula von der leyen
euinc.
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău: Scenariul care ar determina Republica Moldova să ceară reunirea cu România
Publicat acum 23 minute
Ce este EU Inc., noua structură de companie europeană anunțată de Ursula von der Leyen la Davos
Publicat acum 24 minute
Șeful Statului Major al Apărării: Populația trebuie pregătită pentru susținerea unui efort de război
Publicat acum 25 minute
UE sau SUA? Consilierul lui Nicușor Dan anunță ce alege România
Publicat acum 30 minute
Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 52 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 6 ore si 44 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat acum 16 ore si 16 minute
”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close