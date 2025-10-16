Ce averi au Harry și William. Regele Charles, mai bogat decât regretata Regină Elisabeta a II-a

Regele Charles al III-lea a înregistrat o creștere semnificativă a averii sale personale în acest an, scrie Mirror. În doar un an, averea acestuia ar fi crescut de la 30 de milioane de lire sterline la impresionanta sumă de 640 de milioane de lire sterline. Această creștere l-a făcut pe Regele Charles al III-lea mai bogat decât regretata sa mamă, Regina Elisabeta a II-a.

Noile estimări arată că Regele Charles deține cu aproximativ 270 de milioane de lire mai mult decât mama sa, cea mai mare parte a averii provenind din portofoliul de investiții moștenit de la aceasta. Regina Elisabeta a II-a avea o avere estimată la 370 de milioane de lire în 2022, comparativ cu cele 640 de milioane de lire ale lui Charles de astăzi. Regele nu a plătit impozit pe moștenire pentru averea primită, datorită unei scutiri speciale, care altfel ar fi impus o taxă standard de 40% pentru activele care depășesc un anumit prag.

Averea estimată a Prințului William se ridică la 100 de milioane de lire

Venituri suplimentare provin și din domeniul privat Ducatul de Lancaster, care se întinde pe peste 18.000 de hectare de teren în zone precum Lancashire și Yorkshire, precum și din proprietăți situate în centrul Londrei. Domeniul, evaluat la 654 de milioane de lire sterline, generează aproximativ 20 de milioane de lire anual profit.

Între timp, averea estimată a Prințului William se ridică la 100 de milioane de lire, potrivit publicației Heart. În calitate de Duce de Cornwall, viitorul rege are un venit anual provenit din domeniul privat Ducatul de Cornwall, care cuprinde 52.264 de hectare de teren, situate în principal în sud-vestul Angliei.

Ce avere are Harry

Deși s-a retras din îndatoririle regale, Prințul Harry continuă să aibă o avere considerabilă, potrivit relatărilor. Revista Hello! estimează că Ducesa de Sussex are o avere impresionantă de 45 de milioane de lire sterline.

Se crede că averea lui Harry provine dintr-o combinație între moștenirea sa regală și oportunitățile profitabile de care a beneficiat în America, inclusiv contractele media avantajoase semnate cu Netflix și Spotify.