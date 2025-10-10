€ 5.0927
Data publicării: 15:12 10 Oct 2025

Ce aduce La Nina. Fenomenul a revenit
Autor: Andrei Itu

FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @whispers
 

Fenomenul climatic La Nina, care tinde să răcească temperaturile globale, a revenit, dar impactul său ar trebui să fie totuşi limitat.

La Nina este un fenomen natural care răceşte apele de suprafaţă din centrul şi estul Pacificului ecuatorial şi tinde să răcească temperaturile globale, precum şi să intensifice uraganele din Atlantic.

Opusul fenomenului El Nino

El reprezintă opusul fenomenului El Nino, cu care alternează, iar faze neutre există, de asemenea, între cele două.

După o scurtă fază a fenomenului La Nina între decembrie 2024 şi martie 2025, condiţii neutre au putut fi observate. Însă, începând din septembrie 2025, La Nina a revenit, au indicat joi serviciile meteorologice americane (NWS), transmite AFP.

Fenomenul La Nina ar trebui să persiste iarna

Acest fenomen ar trebui să persiste pe durata iernii, dar slăbiciunea sa anunţată îl face "mai puţin susceptibil de a provoca impacturile obişnuite ale iernii", cum ar fi ninsori abundente în nordul Statelor Unite, a precizat NWS.

Cu câţiva ani în urmă, fenomenul La Nina a persistat în mod excepţional timp de trei ani, între 2020 şi 2023, agravând secetele şi inundaţiile în diferite regiuni ale lumii. În pofida efectului său de răcire, acesta nu a fost suficient pentru a contrabalansa tendinţa de încălzire a climei globale.

Fenomenul La Nina ar putea contribui la agravarea sezonului uraganelor din Atlantic


În 2025, La Nina ar putea contribui la agravarea sezonului uraganelor din Atlantic. Aceasta din urmă, care ar trebui să dureze până la sfârşitul lunii noiembrie, ar fi trebuit să fie mai intens decât în mod normal în 2025, potrivit estimărilor autorităţilor americane. Dar, deocamdată, s-a dovedit a fi mult mai moderat, niciun uragan din acest sezon neatingând teritoriul Statelor Unite, notează Agerpres.

