Caz șocant la Vatican, ieșit la iveală. În timp ce cardinalii îl alegeau pe noul papă, un preot agresa sexual un jurnalist

Un preot este acuzat că a agresat sexual un jurnalist la Vatican. Potrivit Corriere della Sera, în timpul Conclavului, când întreaga presă era ocupată să adune știri în sala de presă a Vaticanului, un jurnalist și preot spaniol în vârstă de 81 de ani, Antonio Pelayo, l-a ademenit în casa sa pe un coleg de presă în vârstă de 40 de ani, cu care a încercat fără succes să aibă o relație intimă. Aceasta este acuzația adusă de parchet preotului.

Jurnalistul, considerat credibil de procuror, a fost forțat să părăsească Roma, mutându-se într-un alt oraș din cauza șocului trăit și a fricii de a-l întâlni din nou pe bărbatul de 81 de ani, care a continuat să-l caute o vreme, scrie sursa citată.

Documentele anchetei reconstituie ce s-a întâmplat de la internarea Papei Francisc în Policlinica Gemelli până la moartea sa, pe 21 aprilie. Cetatea Vaticanului era în atenția lumii, cu sute de jurnaliști acreditați. Printre aceștia se numărau suspectul actual și jurnalistul în vârstă de 40 de ani. Preotul acuzat de agresiune cunoaște fiecare colțișor al camerelor secrete ale Vaticanului pentru că a lucrat ani de zile la Roma ca și corespondent pentru presa spaniolă, notează sursa citată.

Cei doi s-au împrietenit. Ce a urmat apoi

Cei doi s-ar fi împrietenit, iar cu câteva zile înainte de trecerea în neființă a Papei Francisc, pe 16 aprilie 2025, spaniolul l-a invitat pe jurnalist la un aperitiv acasă la el, în centrul istoric. Bărbatul de 40 de ani a acceptat invitația, iar întâlnirea respectivă s-a încheiat fără surprize.

Între timp, zilele au trecut, a început Conclavul, iar jurnaliștii acreditați lucrau cot la cot pentru a aduna informaţii exclusive și, în final, Papa Leon al XIV-lea a fost ales pe 8 mai.

Spaniolul şi-a invitat din nou colegul la cină, în data de 23 mai. Dar seara aceea s-a desfășurat foarte diferit față de cele anterioare. Conform relatării bărbatului de 40 de ani, cei doi au mâncat, apoi preotul i-a oferit whisky, dar acesta a refuzat. Spaniolul a început să-l hărțuiască, dar jurnalistul a încearcat să scape, cerând să meargă la bucătărie. El a povestit că, în acel moment, preotul a încercat să se apropie cu agresivitate de el. Bărbatul de 40 de ani a reușit să plece atunci, dar câteva zile mai târziu, a decis să depună o plângere.

Parchetul de la Roma a verificat mărturia jurnalistului și l-a auzat pe preot de agresiune sexuală.