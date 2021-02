Catastrofă aeriană, evitată perfect de piloți. Osiceanu: S-a răspândit ideea greșită că avionul face totul!

Pilotul Cezar Osiceanu a analizat evenimentul în exclusivitate pentru DC News.

”Astfel United Airlines a dispus oprire la sol a celor 24 de avioane Boeing 777, iar autoritatea aeronautica japoneza a dispus oprirea la sol a tuturor avioanelor Boeing 777.

Chiar daca accidentul nu a produs din fericire victime sau pagube majore, momentul este cel mai prost posibil atat pentru modelul Boeing 777 cât si pentru producatorul american.



De câteva luni doar Boeing a lansat noul model de Boeing 777 mai lung, cu o capacitate de transport si raza de acțiune mai mare. Doar ca momentul lansării a fost cum nu se poate mai nepotrivit din cauza crizei mondiale a aviației civile care din cauza pandemiei a ajuns de la 100.000 de zboruri zilnice pe tot globul la maxim 10.000 adică o pierdere de 90%.



In același timp retragerea masiva a rivalului Airbus 380 de către toate companiile aeriene din cauze de neprofitabilitate economică a arătat ca piata de avioane de transport de mare capacitate este intr-un declin avansat in acest moment, iar semne de revenire a ei nu se întrevăd.



Boeing 777 este o legenda a siguranței aeriene si raportat la numărul total de incidente, accidente, catastrofe înregistrate este considerat unanim de către specialisti ca fiind cel mai sigur avion la ora actuala.



De aceea situația de acum pune o presiune si mai mare pe Boeing in condițiile scandalului cu modelele MAX si a ultimelor accidente si catastrofe petrecute cu avioane produse de Boeing ( prăbușirea din Indonezia, deschiderea in zbor a ușii cargo a unui Boeing 757 al DHL in Europa, etc).



Privind din punct de vedere tehnic înlocuirea avioanelor cuadrimotoare gen Boeing 747 si Airbus 340 si 380 cu avioane bimotoare Boeing 787 si Airbus 330 si 350 a avut ca scop următoarele:



- reducerea greutăți avionului



- creșterea încărcării avionului cu petrol, marfa si pasageri



- simplificarea tehnica a sistemelor



De aceea apariția unor motoare enorme si mult mai performante a fost considerată revoluționara, ele fiind apte sa furnizeze aceeași putere cât doua motoare “clasice”.



In cultura aviatica tradiționala se considera ca “patru motoare egal pensie” si noul curent numitor a schimbat asta doar ca încep sa apara si limitele acestor motoare.



Sa ne închipuim ca se întâmpla undeva deasupra oceanului situația cu avionul United Airlines si asa ne putem da seama mai bine de consecințe. Deși intr-un singur motor aceste avioane sunt capabile sa continue zborul mult timp ele nu pot larga motorul care ardea in flăcări nestinse de instalația antiincendiu ca la modelul Boeing 747 de exemplu.



Teoretic întreaga industrie formată din cei doi giganți Boeing si Airbus, in principal, are de rezolvat aceasta situație de care depinde viitorul ambelor variante bimotor sau cuadrimotor.



Pana atunci acțiunile pilotilor United Airlines au fost perfecte si au salvat de la o catastrofa aeriana evidenta ceea ce in mentalul popular va fi bine readus deoarece mult prea ușor, prea repede si prea nemeritat s-a răspândit ideea greșita ca avionul face totul si piloții doar beau cafeaua in cockpit!”, a explicat Cezar Osiceanu.