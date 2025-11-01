Cât au cucerit rușii în ultima lună în Ucraina și cât la sută din teritoriu ocupă. Paradoxal cele mai mari probleme nu sunt la Pokrovsk

Ritmul înaintării Armatei ruse în Ucraina nu a suferit schimbări majore în luna octombrie, arată un raport al proiectului ucrainean de monitorizare DeepState, citat de agenția ucraineană Unian și DefenseRomania.

Potrivit datelor publicate, forțele ruse au reușit să ocupe 267 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, o cifră aproape identică cu cea înregistrată în luna septembrie. Cele mai dificile confruntări însă continuă să aibă loc pe frontul din regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie.

Analiștii ucraineni notează că suprafața cucerită de ruși în octombrie reprezintă aproximativ 0,04% din totalul teritoriului Ucrainei, iar în prezent, forțele de ocupație controlează 19,09% din țară. Deși expansiunea pare limitată în termeni procentuali, raportul subliniază că luptele au fost intense, iar presiunea militară asupra Ucrainei se menține ridicată.

Cea mai mare parte a înaintării din luna octombrie a fost consemnată în zona Novopavlivka–Huliaipole, unde armata rusă a cucerit 69% din totalul teritoriilor ocupate în acea perioadă, deși aici s-au desfășurat doar 16% dintre atacurile directe. Această strategie arată că Rusia își concentrează eforturile acolo unde întâmpină cea mai mică rezistență din partea forțelor ucrainene.

Asediul de la Pokrovsk, „poarta” către Donețk



Pe direcția Pokrovsk, intensitatea atacurilor rusești a rămas la același nivel ca în luna septembrie, iar pe segmentul Lîman, activitatea trupelor ruse a scăzut ușor. Totuși, se observă o creștere a activității militare în zona Kostiantînivka și în apropierea Harkovului, pe linia care se întinde de la localitatea Kazacia Lopan până la Dvureceanske.

În același timp, presa ucraineană relatează că forțele speciale ale Direcției Principale de Informații (GUR) au declanșat acțiuni contraofensive în zona Pokrovsk. Potrivit unor surse ucrainene, trupe de elită ar fi fost parașutate din elicoptere Black Hawk în partea de nord-vest a orașului, unde au început operațiuni de „curățare” a zonelor ocupate de trupele ruse, așa cum menționa și DefenseRomania în cursul acestei zile. Pe de altă parte rușii spun că au respins operațiunea și toți operatorii FOS ucraineni au fost uciși.

În partea opusă, forțele de apărare ale Ucrainei mențin controlul asupra unui mic sector din regiunea rusă Kursk, potrivit lui Oleksandr Nevidomîi, reprezentant al grupării de trupe „Kursk”. Oficialul a precizat că activitatea armatei ruse în acea zonă s-a redus, însă nu a fost oprită complet.

Astfel, per total, deși avansul Rusiei pe frontul ucrainean rămâne lent, el continuă constant, iar presiunea asupra armatei ucrainene persistă. Deși cifrele par mici în raport cu suprafața totală a Ucrainei, orice kilometru pierdut înseamnă o provocare strategică majoră pentru Kiev, care se confruntă cu un război de uzură tot mai dificil.