Cartea care i-a schimbat destinul lui Robert Cazanciuc: De ce a renunțat la inginerie și cum a intrat în politică / video

Inițial, își dorea să devină inginer, dar o carte despre un avocat arestat pe nedrept i-a schimbat perspectiva și l-a motivat să lupte împotriva abuzurilor. Nu a visat să devină ministru al Justiției sau parlamentar, însă a acceptat provocarea când premierul Victor Ponta i-a cerut să demisioneze din magistratură pentru a contribui la construcția unei Românii mai bune.

„Mi-ai adus aminte de o mai veche zicere de-a ta dintr-un interviu. Întrebat fiind de domnișoara reporter: „Dumneavoastră v-ați visat vreodată politician?". Ai răspuns: „Niciodată". Acum, preiei statutul de politician ca pe o binefacere sau ca pe o pacoste?", a întrebat Florentin Țuca.

„Ca pe o altă etapă, pur și simplu. Nu m-am gândit. La 16 ani am citit o carte – Întoarcerea. Voiam să devin inginer. În carte era vorba despre un avocat care fusese arestat degeaba, pe un dosar fabricat degeaba, în 1987. În mintea mea s-a produs o mică schimbare și am zis: „Nu ingineria este drumul meu, ci aici ar trebui să fie drumul meu, să încerc să fiu o rotiță într-un mecanism în care oamenii să-și vadă de viețile lor și eu să îi ajut să nu se întâmple asemenea abuzuri".

Nu m-am gândit vreodată că o să ajung ministrul Justiției, nu m-am gândit vreodată că voi ajunge în Parlamentul României, să iau decizii în Casa Poporului. Așa a fost să fie.

Când am fost invitat să-mi dau demisia din magistratură de către premierul Ponta, la vremea respectivă, am zis: „Glumești cu mine?". A zis: „Nu glumesc". A durat câteva zile până m-a sunat, într-o seară – veneam de la Ministerul de Externe – și a zis: „Eu vreau să construiesc ceva în țara asta, voi fugiți toți ca potârnichile". Și atunci am zis să fac asta, mi-am dat demisia și am intrat în politică, ca o altă etapă”, a spus Robert Cazanciuc.

Propunerile sale s-au bazat pe nevoi reale, nu pe jocuri ascunse

Întrebat dacă statutul de politician îl apasă sau îl bucură, Robert Cazanciuc a răspuns că îl bucură, dar simte frustrare din cauza lipsei de parteneri rezonabili pentru construcție legislativă. Acesta a subliniat importanța muncii în echipă și a dialogului cu opoziția, menționând că a reușit să treacă legi cu vot unanim tocmai pentru că propunerile sale au răspuns unor nevoi reale ale societății.

„Tu ești politician, tu ești un om implicat în politică, ai statut de senator, ești vicepreședinte al Senatului României, o funcție extrem de importantă în statul român. Statutul tău de politician te apasă sau te bucură?", a întrebat Florentin Țuca.

„Mă bucură, nici vorbă de apăsat. Ceea ce mă apasă este frustrarea că nu întotdeauna am interlocutori rezonabili cu care să pot construi ceva, pentru că de la nevoia socială până la o lege care să schimbe lucrurile în bine ai nevoie de echipe.

Sunt într-o echipă a PSD de mai bine de 10 ani de zile; ai nevoie de dialog cu opoziția. Sunt printre puținii care am trecut legi în Parlament cu vot unanim. Indiferent cine era în opoziție, a votat ceea ce am propus eu. De ce? Pentru că nu era nimic ascuns în spate, pentru că propunerea venea pe o nevoie reală. Mergi în societate, te întâlnești cu oameni, se plâng la tine, constați cu propriile simțuri că lucrurile nu sunt în regulă și încerci să le îndrepți”, a spus senatorul Robert Cazanciuc la podcastul „Pe drept cuvânt".

