Capitala este invadată de ploșnițe. Bucureștenii sunt exasperați: M-au băgat în depresie!

Micul Paris merge pe urmele fratelui mai mare. Bucureştiul este plin de ploşniţe şi el. Localnicii sunt exasperaţi. Insectele au pus stăpânire pe casele lor. Mulţi au fost obligaţi să arunce de la perne şi saltele, până la mobilă ca să scape de ele. Firmele de dezinsecţie au zeci de solicitări pe zi, iar curăţarea unui apartament de ploşniţe costă aproape 1.500 de lei.

Pe canapea, sub pat, în saltea sau în pernă. Ploşniţele intră peste tot. Le putem lua foarte uşor pe haine sau în bagaje când ne întoarcem din călătorii. Apartamentele bucureştenilor sunt pline de asemenea insecte şi copleşesc cu apeluri firmele de dezinsecţie.

Aurelia a dat 5.000 de lei ca să scape de ploşniţe.

"Zilnic avem intervenţii pe această problemă în Bucureşti şi in Ilfov. 60-70% dintre solicitări sunt cu privire la această problemă", spune Alexandru Laveș, director firmă dezinsecţie.

În ultimele luni, grupurile de Facebook s-au umplut cu postări ale bucureştenilor terorizaţi de ploşniţe.

"M-au băgat în depresie. Prima dată am chemat o firmă şi am dat 350 de lei, urmând să chem a doua firmă, unde am dat o grămadă de bani, 1.000 de lei. Ca să nu vă mai spun că am rămas fără nicio pătură, fără nicio lenjerie, fără perne şi evident că a trebuit să cumpăr şi astea şi evident că am schimbat şi patul. Am cheltuit peste 5.000 de lei", mărturiseşte Aurelia David, femeie care a scăpat de ploşniţe.

Mulţi şi-au aruncat mobila, dar i-au infestat pe alţii

Mulţi bucureşteni şi-au aruncat mobila în speranţa că vor scăpa de ploşniţe, dar au făcut rău altora.

"Se poate muta infestarea foarte uşor dintr-un apartament în altul. De exemplu, salteaua de pat prezintă un grad mare de infestare. Se pulverizează insecticid pe ea, după care se infoliază şi se cheamă o firmă specializată pentru neutralizat", explică Aurelian Pintiliescu, biolog.

Alţii s-au ales cu muşcături. "Sunt persoane care au o reacţie de intensitate mai mare, chiar s-a descris inclusiv reacţie de şoc anafilactic. Trebuie spălată cu apă şi săpun, dezinfectată şi dacă se aplică un tratament local eu cred că nu vor fi probleme", spune Adrian Marinescu, medic infecţionist.

Ploşniţele au invadat şi căminele Politehnicii din Bucureşti. "Studenţii au fost mutaţi din camere, iar saltelele şi lenjeriile infestate urmează să fie arse. Până acum camerele au fost dezinfectate şi continuă tratamentele de dezinsecţie", transmite Andreea Milea, reporter Observator.

"Am văzut multe saltele, în spate acolo, aruncate care păreau bune, dar spuneau să nu le luăm şi am văzut că erau cu ploşniţe", zice un strudent.

Ploşniţe în trenurile Bucureşti - Reşiţa

Călătorii CFR au găsit ploşniţe inclusiv în trenurile Bucureşti - Reşiţa. În toate cazurile, există un singur tratament.

"Ar trebui făcute de regulă măcar trei intervenţii desfăşurate la o distanţă de aproximativ 10 zile una de cealaltă. Strategia celor trei tratamente reuşeşte să asigure o eficienţă destul de ridicată, undeva în peste 90% dintre situaţii", spune Alexandru Laveș, director firmă dezinsecţie.

Cât te costă să scapi de ploşniţe

Un tratament costă 250 de lei pentru o garsonieră şi ajunge la 450 de lei pentru un apartament cu trei camere. Şi hainele ar trebui spălate la temperaturi ridicate, de peste 50 de grade Celsius, la care ploşniţele nu rezistă.

Şi parizienii luptă cu insectele care se hrănesc cu sângele nostru. Capitala Franţei este invadată. Insectele au ajuns în case şi mijloace de transport în comun. Sunt greu de exterminat pentru că au devenit rezistente la insecticid, conform observatornews.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News