Candidata independentă Catherine Connolly a câştigat alegerile prezidenţiale din Irlanda

Candidata independentă Catherine Connolly, sprijinită de partidele de opoziţie de stânga, a fost desemnată câştigătoarea alegerilor prezidenţiale din Irlanda, în timp ce adversara sa, Heather Humphreys, membră a formaţiunii de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, potrivit AFP.

"Catherine va fi o preşedintă pentru noi toţi şi va fi preşedinta mea", a declarat Heather Humphreys la televiziunea publică RTE.

Catherine Connolly a fost felicitată şi de vicepremierul irlandez Simon Harris, tot din partea formaţiunii Fine Gael, un pilon al coaliţiei de guvernământ. "Îi urez mult succes", a spus el.

Mandatul prezidenţial este de şapte ani, iar rolul preşedintelui este în mare măsură simbolic, însă cu atribuţii în consultările privind constituţionalitatea proiectelor de lege, înainte de promulgare. Un preşedinte poate fi ales de maximum două ori.

Connolly, în vârstă de 68 de ani, a lucrat ca psiholog şi ca avocat, şi a fost susţinută în alegeri de Sinn Fein - al doilea partid parlamentar ca mărime, de social-democraţi, laburişti şi alte formaţiuni de stânga. Ea s-a pronunţat vehement în favoarea palestinienilor şi susţine neutralitatea militară a Irlandei, criticând utilizarea aeroportului Shannon de către militarii americani. Se consideră reprezentantă a unei "mişcări" şi "o voce pentru pace" şi unitate.