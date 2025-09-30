€ 0.0000
Data publicării: 23:48 30 Sep 2025

Cadoul primit de Regele Charles de la Prințul Harry
Autor: Doinița Manic

Cadoul primit de Regele Charles de la Prințul Harry Foto: Instagram @clarencehouse / @sussexroyal
 

Află în articol ce cadou i-a dat Prințul Harry tatălui său, Regele Charles.

Timp de 19 luni, Prințul Harry și tatăl său, Regele Charles, nu s-au întâlnit față în față – însă, cu ocazia vizitei recente a Ducelui de Sussex în Marea Britanie, cei doi s-au reunit în sfârșit.

Harry a mers la Clarence House, reședința londoneză a regelui, unde a petrecut puțin sub o oră alături de tatăl său, povestind și schimbând daruri – ducele aducând un cadou atent ales din California pentru monarh.

Cadoul pe care Regele Charles l-a primit de la fiul său

Purtătorul de cuvânt al lui Harry a confirmat că acesta i-a dăruit regelui o fotografie înrămată cu cei doi copii ai lui: Prințul Archie, în vârstă de șase ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă patru ani, pe care monarhul nu i-a mai văzut din 2022. Totuși, ducele și ducesa nu apăreau în fotografie, lucru confirmat oficial de reprezentantul lui Harry.

Raportul inițial susținea că Harry și Meghan erau în imagine și că Harry ar fi spus că întâlnirea cu tatăl său a fost foarte formală, ca și cum ar fi fost un „vizitator oficial” și nu un membru al familiei. Reprezentantul ducelui a reacționat imediat, respingând ferm aceste afirmații.

„Relatările recente despre tonul întâlnirii sunt categoric false. Citatele care i-au fost atribuite sunt pură invenție, alimentată – se poate presupune – de surse interesate să saboteze orice reconciliere între tată și fiu”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Aceleași surse, se pare, au ales să dezvăluie și faptul că cei doi și-au oferit cadouri.

Prințul Harry și-ar dori să revină în Marea Britanie de câteva ori pe an

„Deși am fi preferat ca aceste detalii să rămână private, pentru claritate confirmăm că a fost oferită o fotografie înrămată; totuși, imaginea nu îi includea pe duce și ducesă”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Ulterior, The Times a relatat că Palatul a fost „nedumerit și întristat” de declarația lui Harry. Potrivit informațiilor, ducele își dorește să revină în Marea Britanie de câteva ori pe an, pentru a lucra cu organizațiile caritabile apropiate sufletului său și pentru a-și vizita familia în privat.

El a declarat pentru The Guardian că, în anul ce urmează, „prioritatea trebuie să fie cu adevărat tatăl meu”. Anterior, Harry le-a spus celor de la BBC că tatăl său nu vorbea cu el pe durata bătăliei legale împotriva Ministerului de Interne britanic, în care încerca să-și recapete protecția poliției britanice.

Demersul lui Harry de a obține din nou protecție a eșuat, ceea ce înseamnă că are acum un aranjament „personalizat”, în care autoritățile decid de la caz la caz dacă i se oferă sau nu pază oficială.

