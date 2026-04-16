Câciu, acuzații dure la adresa vicepremierului Gheorghiu privind PNRR și listarea companiilor de stat: Na, profesioniștii lui Bolojan! E ca și cum ai da pe gratis

Adrian Câciu, deputat PSD, aduce în prim-plan o serie de acuzații și avertismente legate de implementarea PNRR, în special în zona reformelor privind companiile de stat. Acesta susține că anumite măsuri asumate de guvern, și prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu, nu ar fi suficient de avansate pentru a fi considerate îndeplinite de Comisia Europeană și că întârzierile ar putea pune în pericol fonduri importante pentru România. În centrul discuției se află jaloane-cheie din planul de redresare, termenele-limită strânse și riscul pierderii unor sume semnificative, pe fondul unor decizii administrative considerate întârziate sau incomplete.

Declarația lui Adrian Câciu

"Tocmai v-a dat doamna Gheorghiu, vicepremierul care nu a făcut nimic în 10 luni, o știre, dar nu a spus-o corect!

Știrea pe care v-a dat-o este că pierdem banii din PNRR pe buna guvernanță!

Evident că nu v-a spus asta, pentru că dânsa crede că românii sunt proști!

Jalonul 443 din PNRR prevede listarea sau restructurarea a minimum 3 companii de stat până la data de 30 iunie 2026.

Doamna Gheorghiu v-a anunțat o intenție, o listă de intenții.

Comisia Europeană nu ține cont de marketing și minciuni guvernamentale!

Pentru a considera jalonul îndeplinit, trebuie să ai listate sau restructurate 3 companii.

Până la 30 iunie (T2 2026)!

Ca să listezi o companie îți ia minimum 9 luni!

Ca să restructurezi o companie îți ia între 1 și 2 ani!

Până la 30 iunie mai sunt fix 2 luni și 14 zile!

Tocmai v-a anunțat doamna Gheorghiu că a pierdut vreo 2 miliarde de euro din PNRR (pentru că acest jalon este considerat reformă, din perspectiva Comisiei)!

Merită și dânsa un premiu, nu?

Nu v-a spus că nu s-au încasat banii pentru AMEPIP și pentru numirea corectă a conducerilor din companii, jaloane din cererea 3, pentru care România nu a încasat 640 de milioane de euro?

Nu v-a spus!

Astea sunt știrile zilei, nu conferința de marketing pe care a avut-o!

Suntem în aprilie 2026, nu am încasat banii din cererea de plată 3 pe jaloanele care depind de doamna Gheorghiu și care trebuiau îndeplinite până în decembrie 2025!

Suntem în aprilie 2026 și doamna Gheorghiu ne anunță că nu a restructurat nimic, nu a listat nimic, dar, gata, își suflecă mânecile la cămașă și se apucă!

Uite așa se mai pierd 2,6 miliarde de euro!

Banii voștri! Banii României!

Na, profesioniștii lui Bolojan!

Aveți în poză descrierea jalonului, așa cum a rezultat din ultima revizuire a Comisiei din 14 noiembrie 2025!

Pe de altă parte, nu vinzi/listezi când ești în criză!

E ca și cum ai da pe gratis!

În mod normal, acel jalon trebuia renegociat și ori banii mutați pe alt jalon/reformă, ori păstrată doar partea de restructurare!

Dar…”, a spus Adrian Câciu pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Ilie Bolojan nu pleacă din Guvern. Ce se întâmplă în scenariul în care PSD își retrage miniștrii, cum a făcut, în 2009, cu Guvernul Boc

Poza cu descrierea jalonului