Bugetele Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, suplimentate cu câte 200 de milioane de lei fiecare

Programele Rabla Clasic și Rabla Plus vor continua. Bugetele lor au fost suplimentate.

Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus au fost suplimentate cu câte 200 de milioane de lei fiecare, începând cu data de 21 august pentru Programul Rabla Plus şi cu data de 28 august pentru Programul Rabla Clasic, se arată într-un comunicat de presă.



Valoarea alocată Programului Rabla Plus în anul 2020 a fost de 200 de milioane de lei. Acest program s-a bucurat de un interes impresionant din partea solicitanţilor, iar în anul 2021 bugetul alocat este triplu, respectiv 600 de milioane de lei, rezultând un buget total aferent anilor 2020 şi 2021 de 800 de milioane de lei.

Programul Rabla Clasic





De asemenea, pentru Programul Rabla Clasic, ritmul înscrierilor s-a menţinut crescut, ceea ce a condus la alocarea de noi sume. Pentru acest program, valoarea alocată în anul 2020 a fost de 405 milioane de lei, iar în anul 2021, ca urmare a acestei suplimentări, bugetul alocat este de 640 de milioane de lei, rezultând astfel o valoare totală alocată pentru acest program, cumulat în anii 2020 şi 2021 de 1,045 miliarde de lei.



Dispoziţiile de suplimentare a sumelor alocate în anul 2021 cu câte 200 de milioane de lei a celor două programe începând cu 21 august pentru Programul Rabla Plus, respectiv începând cu 28 august pentru Programul Rabla Clasic sunt publicate pe site-ul AFM.

Rabla Clasic şi Rabla Plus 2021. Situaţia înscrierilor

În cadrul Programului Rabla Clasic 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto 39.671 persoane fizice. Până în prezent au fost achiziţionate 27.352 autovehicule şi 179 motociclete, conform ultimului comunicat dat de AFM.



Până în prezent au fost acceptate un număr total de 1.503 dosare pentru 2.426 autovehicule şi 29 contestaţii pentru 59 autovehicule. S-au înscris la producători/dealeri auto 1.234 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziţionate 712 de autovehicule.



În total, pentru Rabla Plus au fost acceptate un număr de 1.322 dosare pentru 2.222 ecotichete, dintre care 1.491 autovehicule pur electrice, 727 autovehicule electrice hibride, 4 motociclete electrice şi 23 contestaţii pentru 49 autovehicule (30 autovehicule pur electrice şi 19 electrice hibride), transmite Administraţia Fondului pentru Mediu.