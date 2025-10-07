Bucureștiul digital: Când administrația locală iese din dosar și intră în aplicație

Bucureștiul trăiește acum un astfel de moment. Într-o lume în care totul se mută online, administrațiile locale se văd puse în fața unei întrebări simple și decisive: cât de aproape sunt, cu adevărat, de cetățean?

Într-un oraș cu șase sectoare și tot atâtea moduri de a face administrație, digitalizarea nu e doar o chestiune de tehnologie, ci una de viziune. Unii au ales să construiască aplicații. Alții, să construiască încredere.

Sectoare care accelerează digitalizarea

În Sectorul 1 platformele online de consultare publică și depunerea electronică a documentațiilor de urbanism au început să simplifice un proces considerat până nu demult o aventură birocratică. Sectorul 2 a deschis drumul aplicațiilor mobile pentru sesizări și plăți, dar încă se confruntă cu vechile inerții administrative. Sectorul 4, în schimb, a înțeles rapid că digitalizarea nu e un moft, ci o formă de respect față de timpul oamenilor. Acolo, actele de stare civilă se pot obține online, iar bazele de date interne încep să comunice între ele. Sectorul 6 a dus ideea mai departe prin „6Admin” — o platformă care permite urmărirea digitală a cererilor.

Caseta Sectorului 3 – Administrația care gândește digital

În Sectorul 3, digitalizarea nu a fost tratată ca un proiect IT, ci ca o schimbare de paradigmă. Aici, oamenii nu mai vin la primărie pentru a depune dosare — primăria vine la ei, prin platforme și conturi digitale. Prin sistemul de registratură online, documentele pot fi depuse și urmărite în timp real, iar semnătura digitală a devenit o normalitate, nu o excepție. Cetățenii pot plăti taxe, depune cereri sau solicita documente fără să piardă ore la ghișee.

Mai mult decât atât, Primăria Sectorului 3 a implementat deja un sistem digital unificat prin care locuitorii pot interacționa direct cu administrația, având acces la un cont personal online. Prin acesta, cetățenii pot depune documente, urmări stadiul solicitărilor. Platforma oferă astfel o imagine clară și centralizată asupra relației fiecărui utilizator cu primăria, reducând birocrația și timpul de așteptare. Acolo sunt vizibile istoricul solicitărilor și răspunsurile primite. În spatele acestei simplități se află un centru de date administrativ și un proces amplu de automatizare internă. Timpul de procesare a documentelor s-a redus semnificativ, iar comunicarea între direcții s-a fluidizat. E, în fond, diferența dintre o instituție care funcționează și una care respiră.