București devine epicentrul acțiunii climatice. 10 motive să participi la Climate Change Summit 2025

Evenimentul principal are loc pe 21 octombrie, la Palatul Parlamentului, cu participarea unor lideri internaționali, decidenți și experți în sustenabilitate.

Săptămâna CCS Week include peste 25 de evenimente desfășurate în București, dar și în alte patru orașe din România, Serbia și Macedonia de Nord, ateliere, dezbateri, sesiuni educaționale și întâlniri comunitare care aduc tema schimbărilor climatice mai aproape de oameni și de realitatea locală.

10 motive să participi la Climate Change Summit 2025

1. Acces la expertiză internațională

Printre cei peste 50 speakeri prezenți la ediția din acest an se numără personalități internaționale care contribuie activ la modelarea politicilor și soluțiilor climatice la nivel global și regional:

Louis de Jaeger, eco-antreprenor, autor și susținător al agriculturii regenerative, cunoscut pentru proiectele sale care transformă ideile sustenabile în soluții aplicate, cu impact real asupra mediului.

Jan Schüßler, Director de Account Management Internațional la ClimatePartner, unde sprijină companiile europene în procesele de reducere a emisiilor de carbon și în dezvoltarea strategiilor transparente pentru atingerea obiectivelor de net zero.

Hanna Haveri, neurolog și primul medic pentru sănătatea planetei, explică legătura directă dintre sănătatea creierului, stilul de viață și echilibrul ecosistemelor și susține că doar prin colaborarea între domenii putem proteja planeta și oamenii.

Jaime Ruiz Huescar, Co-fondator al Cities Forum, expert în politici urbane și proiecte de tip Smart City, implicat în prezent în inițiative de e-mobilitate și sustenabilitate urbană în cadrul Consiliului Local Murcia, Spania.

Annela Anger-Kraavi, Director Executiv, Cambridge Trust for New Thinking in Economics, recunoscută pentru contribuțiile sale majore la avansarea politicilor climatice internaționale și la crearea de punți între știință și guvernanță.

Lor li se vor alătura alți lideri de opinie din știință, business și politici publice, care vor modela discuțiile din cadrul Summit-ului pe teme precum finanțarea climatică, tranziția energetică, biodiversitatea, agricultura regenerativă, orașele viitorului și justiția climatică.

2. Oportunități de business și colaborări B2B care accelerează tranziția verde

Tranziția verde nu mai este doar o prioritate de mediu, ci una strategică de business. Climate Change Summit 2025 creează contextul ideal pentru companiile care vor să transforme sustenabilitatea într-un avantaj competitiv.

Evenimentul oferă un cadru exclusiv pentru parteneriate B2B, investiții și colaborări între lideri de companii, investitori și reprezentanți ai autorităților, interesați de noi modele de creștere bazate pe eficiență energetică, inovație și adaptare la reglementările ESG.

3. Aplicație dedicată pentru networking și conectare între participanți

Participanții pot programa întâlniri directe și pot interacționa prin aplicația evenimentului. Zona de networking din Palatul Parlamentului este amenajată pe tot parcursul zilei, cu spații confortabile destinate discuțiilor informale, parteneriatelor și schimbului de idei.

4. Înțelegi știința din spate schimbărilor climatice

Evenimentul oferă contexte clare pentru a înțelege fundamentele științifice ale schimbărilor climatice și modul în care acestea se traduc în politici publice și acțiuni economice. De la cercetători și profesori universitari până la antreprenori și inovatori, sesiunile explică cum pot fi transformate datele științifice în decizii practice. În cadrul Summit-ului va fi lansat și raportul „Starea Climei” 2025, care arată o analiză detaliată și actualizată a impactului schimbărilor climatice din România.

5. Orașele, în prim-plan: București și regiunea CEE

Climate Change Summit 2025 dedică o zi specială, Smart Cities & Democracy Day, rolului orașelor în tranziția verde. Bucureștiul devine astfel un hub regional de idei, pentru a explora viitorul mobilității urbane, e-democrației și transformării sustenabile a spațiilor publice.

6. ESG, net zero și leadership sustenabil

Peste 60% dintre participanți sunt lideri C-level, reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor financiare și ai companiilor multinaționale. Summit-ul oferă un context profesionist, cu sesiuni dedicate guvernanței ESG, strategiei net zero și rolului leadershipului în transformarea sustenabilă.

7. Climate Change Summit Awards

Seara de 21 octombrie este dedicată CCS Awards, o ceremonie care recunoaște inovația, leadership-ul și implicarea generațiilor tinere în proiecte de impact, cu premii de 15.000 de euro. Cele nouă proiecte finaliste prezintă soluții concrete pentru tranziția verde, oferind o imagine a viitorului sustenabil al regiunii.

8. Spații de coworking și lounge dedicate

Pentru participanții care doresc să combine învățarea cu productivitatea, evenimentul pune la dispoziție o zonă de coworking, dotată cu Wi-Fi, mese de lucru și zone de relaxare. Este o facilitate rar întâlnită în cadrul conferințelor, care permite gestionarea eficientă a timpului fără a rata sesiunile importante.

9. O grădină special amenajată în interiorul Palatului Parlamentului

Participanții vor avea acces la o grădină interioară amenajată special pentru acest eveniment, o oază de liniște și aer proaspăt în mijlocul celei mai emblematice clădiri din România. Spațiul va găzdui momente de networking și conversații informale.

10. O experiență completă dedicată acțiunii climatice

Climate Change Summit nu este doar o conferință, ci o săptămână de conținut, conexiuni și inspirație, care aduce împreună mediul academic, sectorul privat și societatea civilă. Prin formatul său extins, Climate Change Summit Week, evenimentul creează o platformă reală pentru învățare și cooperare în jurul celor mai urgente teme climatice.

Participare

Locurile cu acces gratuit, pe bază de aplicație, au fost epuizate. Mai sunt disponibile un număr limitat de bilete Green Leader Pass și Premium Leader Pass care oferă acces cu prioritate: https://climatechange-summit.org/tickets/

Despre Climate Change Summit

Climate Change Summit 2025 este organizat de Social Innovation Solutions, împreună cu BRD Groupe Société Générale, în calitate de Founding Partner, alături de Auchan România, Strategic Partner, și Mastercard, Climate Partner. De asemenea, ediția din 2025 este susținută și de partenerii Pluxee, Wellbeing Parner, PPC, Energy Partner, Heidelberg Materials, Industry Partner, Ayvens și Volvo, Mobility Partners, Regina Maria, Health Partner, Danone, Leroy Merlin, European Climate Foundation, Carbon Tool, Ursus Breweries, PPC Renewables, PPC Blue, Rețele Electrice, Returo, IKEA și Za Cup, Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Frenvi Networking Partners, Radisson Blue, Accomodation Partner, V7 Startup Studio, OTOTO, Urban Hub și Rezidența9, Community Partners.

Despre Social Innovation Solutions (SIS)

Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație activă în Europa Centrală și de Est, care accelerează schimbarea sistemică pentru un viitor sustenabil și competitiv. Misiunea SIS este de a crea o masă critică de lideri, organizații și inițiative capabile să răspundă provocărilor globale prin acțiune și colaborare. SIS derulează programe educaționale și de sprijin dedicate sustenabilității, inovării și leadershipului, printre care Academia de Sustenabilitate, Transformator, sau ESG Lab. Prin aceste inițiative, SIS susține peste 20.000 de IMM-uri, ONG-uri și lideri din România și alte cinci țări din regiune, iar prin platforme precum Climate Change Summit și parteneriate între sectoarele public, privat și non-profit, SIS dezvoltă soluții menite să reducă decalajele și să contribuie la tranziția verde a regiunii.

Despre BRD Groupe Société Générale

BRD Groupe Société Générale operează o rețea de 357 de unități. Activele totale ale băncii, la sfârșitul lunii iunie 2025, erau de 90 miliarde RON.

BRD face parte din Société Générale, o bancă europeană de prim rang și un actor major în economie de peste 160 de ani. Grupul Société Générale are 119.000 de angajați care servesc peste 26 de milioane de clienți în 62 de țări din întreaga lume și operează prin trei linii de business complementare, care integrează oferte ESG pentru toți clienții săi:

Retail banking în Franța, private banking și asigurări;

Global banking și soluții pentru investitori;

Mobilitate, retail banking internațional și servicii financiare.

BRD Groupe Société Générale este partener fondator al Climate Change Summit, susținând acest demers nu doar ca sponsor, ci și ca actor implicat direct în tranziția sustenabilă a economiei românești.

BRD – Groupe Société Générale este un actor activ în tranziția sustenabilă a economiei românești, asumându-și un rol strategic în promovarea finanțărilor verzi și a practicilor responsabile. În 2024, banca a acordat finanțări sustenabile în valoare de peste 1,8 miliarde de lei, depășind cu mult în avans ținta cumulată pe 3 ani prevăzută pentru 2025. În primul semestru al acestui an, banca și-a consolidat poziția de reper în finanțarea sustenabilă, cu credite în valoare de 351 milioane EUR acordate până la jumătatea anului.

Totodată, BRD a lansat, în premieră pe piața din România, un credit corelat cu obiective de sustenabilitate (Sustainability Linked Loan – SLL) dedicat Întreprinderilor Mici și Mijlocii, consolidându-și astfel angajamentul față de dezvoltarea durabilă și sprijinirea antreprenoriatului responsabil.