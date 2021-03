Bucata de meteorit descoperită în Sahara datează de 4,6 miliarde de ani / Foto

O bucată de meteorit descoperită în deșertul Sahara anul trecut, a fost identificată acum ca avându-și originea dintr-o protoplanetă. Roca spațială EC 002 practic datează de 4,6 miliarde de ani.

Ea s-a format în mare parte din roci vulcanice, motiv pentru care experții cred că provine din scoarța unei planete, scrie Daily Mail.

Cândva, roca a fost lavă lichidă, dar s-a răcit și s-a solidificat timp de 100.000 de ani până să formeze bucata de 70 de kilograme, au stabilit oamenii de știință francezi și japonezi.

Nu s-au mai găsit asteroizi cu proprietăți similare, iar asta poate însemna că protoplaneta din care provine bucata de meteorit a dispărut de multă vreme.

