Brian May, chitaristul trupei Queen, a fost înnobilat de regele Charles al III-lea. Va purta de acum titulatura ''Sir''

Brian May, membru fondator al trupei Queen, va purta de acum titulatura Sir.



Muzicianul a primit titlul de cavaler pentru contribuţiile în domeniul muzicii şi al acţiunilor caritabile. A participat la ceremonie alături de soţia sa, Anita Dobson, o fostă vedetă din distribuţia longevivului serial de televiziune britanic EastEnders.



Pe contul oficial de Twitter al trupei Queen a fost publicat mesajul: Ridică-te, Sir Brian May! Înnobilarea lui Brian cu titlul de cavaler al Imperiului Britanic a avut loc astăzi la Palatul Buckingham. Brian a primit titlul de cavaler de la Alteţa Sa Regală Regele Charles. Multe felicitări, Sir Brian!.



Evenimentul a fost marcat şi pe contul oficial de Twitter al familiei regale britanice printr-o fotografie în care May apare alături de saxofonista YolanDa Brown, care a fost de asemenea înnobilată.



Brian May, în vârstă de 75 de ani, se numără printre cele peste 1.000 de personalităţi cuprinse în prima listă de distincţii regale de Anul Nou acordate de regele Charles al III-lea şi anunţată în decembrie 2022.



În plus faţă de activitatea muzicală alături de trupa Queen din anii 1970, May este de asemenea astrofizician. A primit titlul de doctor în astrofizică de la Imperial College London în 2007 după ce în anii 1970 a luat o pauză de la studii pentru a se concentra pe activitatea muzicală.



Chitaristul este de asemenea un suporter vocal al drepturilor animalelor şi un critic al vânătorii. În 2010 a înfiinţat o organizaţie care se cheamă Save Me Trust pentru a milita împotriva vânătorii de vulpi şi de bursuci în Marea Britanie.



May nu este singurul membru Queen care a primit un titlul regal. Toboşarul Roger Taylor a primit titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic în anul 2020. May primise anterior titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic în 2005.



Brian May a interpretat imnul naţional britanic God Save the Queen de pe acoperişul Palatului Buckingham la Jubileul de Aur al Reginei Elisabeta a II-a în 2002.



Douăzeci de ani mai târziu, a concertat alături de Queen la Jubileul de Platină al suveranei britanice, scrie Agerpres.

