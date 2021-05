Boris Johnson, nuntă în secret. Prima fotografie cu soția sa mai tânără cu 23 de ani

Fotografia este realizată în grădina din Downing Street. Soția lui Boris poartă o rochie albă lungă și o bentiță din flori.

Biroul premierului britanic a confirmat duminica aceasta că Boris Johnson s-a căsătorit cu o zi înainte cu logodnica sa Carrie Symonds, în cadrul a ceea ce presa britanică a calificat drept "o ceremonie secretă", informează AFP.



Cotidianele Mail on Sunday şi The Sun au informat că Boris Johnson, 56 de ani, s-a căsătorit cu Carrie Symonds, 33 de ani, în catedrala catolică din Westminster, în faţa prietenilor apropiaţi şi a rudelor.



"Premierul şi dna Symonds s-au căsătorit ieri după-amiaza în cadrul unei ceremonii restrânse la catedrala din Westminster", a confirmat duminică un purtător de cuvânt al Downing street, adăugând că noul "cuplu îşi va sărbători căsătoria cu familia şi prietenii săi în această vară".



Boris Johnson este al doilea premier britanic care s-a căsătorit în timpul mandatului său, primul fiind Robert Jenkinson, în 1822. Cuplul aştepta de mai multe luni să se căsătorească după ce planurile lor iniţiale de nuntă au fost amânate anul trecut de pandemie. Cuplul s-a logodit în decembrie 2019 şi are un băieţel de un an, Wilfred.



Boris Johnson a mai fost căsătorit de două ori anterior. A avut patru copii cu soţia sa anterioară, avocata Marina Wheeler, înainte ca aceştia să se despartă în 2018. Se crede că are şi o fiică născută dintr-o aventură.



Carrie Symonds, fost responsabilă pe probleme de de comunicare a Partidului Conservator, a dat naştere fiului lor la câteva săptămâni după ce Boris Johnson a ieşit de la terapie intensivă după un caz grav de coronavirus, scrie Agerpres.

