Protest contra restricțiilor la Londra. 'Cel mai mare din toate timpurile' / Video

Protestatarii, inclusiv scepticii Covid se manifestă, sâmbătă, 29 mai, pe străzile capitalei Regatului Unit, împotriva acțiunilor și reglementărilor guvernamentale legate de pandemie, sub bannerul 'Unite for Freedom' / 'Uniți pentru Libertate'. În ultimul an au avut loc demonstrații similare în Marea Britanie, oamenii cerând Guvernului respectarea mai multor drepturi și libertăți.

Conform reglementărilor actuale din Anglia, puburile și restaurantele pot deservi clienții în aer liber, muzeele, teatrele și cinematografele au voie să funcționeze, iar oamenii se pot întâlni în aer liber în grupuri de până la 30 de persoane.



Guvernul a avertizat, totuși, că focarele variantei indiene a COVID-19 ar putea întârzia următorii pași către relaxarea restricțiilor.

Politicianul David Kurten, fost membru al Partidului pentru Independență din Marea Britanie, a estimat că adunarea a este mai mare decât cea desfășurată weekendul trecut. El a scris, pe Twitter, că este cea mai mare din toate timpurile.

The biggest ever London Freedom Rally has begun. pic.twitter.com/d08Kg116sY — David Kurten (@davidkurten) May 29, 2021

Proteste similare au avut loc sâmbătă și pe străzile din Bruxelles.

Infectarea cu varianta indiană s-a dublat în UK

Amintim faptul că Regatul Unit a înregistrat în total până în prezent aproape 7.000 de cazuri de cazuri de infectare cu varianta B.1.617.2 a coronavirusului identificată prima dată în India, a anunţat joi Public Health England (PHE), relatează Reuters.



Potrivit PHE, au fost confirmate 6.959 de cazuri de infectare cu varianta indiană a coronavirusului, faţă de 3.535 de cazuri raportate până săptămâna trecută. Până la trei sferturi dintre noile cazuri de COVID-19 confirmate recent în Regatul Unit sunt cu varianta indiană, a precizat ministrul britanic al sănătăţii, Matt Hancock.



Această variantă pare să se răspândească mai rapid decât varianta dominantă precedentă, B.1.1.7 (varianta Kent), cu toate că vaccinurile oferă protecţie împotriva COVID-19.



PHE a anunţat sâmbătă că două doze de vaccin anti-COVID-19 sunt aproape la fel de eficiente împotriva B.1.617.2 ca împotriva variantei Kent.



Germania şi Franţa se numără printre ţările care au reinstituit carantina pentru persoanele revenite din Regatul Unit, ca urmare a răspândirii variantei indiene în această ţară.

