Blocada lui Trump în Iran începe ACUM!

Armata americană declară că va bloca tot traficul maritim care intră și iese din porturile iraniene începând cu ora 14:00 GMT, adică acum.

Un oficial american a declarat pentru Al Jazeera că armata este pregătită să impună și să mențină o blocadă navală, dar nu a stabilit ce se întâmplă dacă apar încălcări.

Oficialul a spus că forțele și dotările americane sunt suficiente pentru a impune această mișcare atât timp cât este necesar, în conformitate cu deciziile președintelui american Donald Trump.

Forțele armate iraniene au numit restricțiile din apele internaționale „un act ilegal”. IRGC a avertizat că orice navă de război care se apropie de Strâmtoarea Ormuz va încălca actualul armistițiu.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie pentru energia globală, a fost deja perturbată anterior de Iran. Sprijinul pentru mișcarea SUA pare limitat în rândul aliaților.

James Bays de la Al Jazeera a declarat că SUA ar putea viza economia Iranului, care depinde în mare măsură de exporturile de petrol, în ciuda riscului pentru piețele globale.

De fapt, prin această blocată, SUA ar vrea să pună presiune pe China, care, la rândul ei, să pună presiune pe Iran să revină la negocieri. O treime din producția Chinei se bazează pe petrolul din Iran.

Aceasta este a 45-a zi de război în Orientul Mijlociu.