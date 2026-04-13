Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 45. Trump face anunțul care poate schimba totul în Iran

Update 2: SUA anunță blocadă navală asupra porturilor iraniene

"Statele Unite vor institui o blocadă asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene pe 13 aprilie, la ora 10:00 ET (17:00, ora României). Vă mulțumesc pentru atenție! Președintele DJT", a scris Donald Trump pe Truth Social.

Update 1: Donald Trump îl atacă pe papa Leon după mesajul acestuia împotriva războiului

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminică că "nu este un mare fan" al papei Leon al XIV-lea, care cu o zi înainte susţinuse o alocuţiune virulentă împotriva războiului şi s-a lansat într-o diatribă violentă împotriva acestuia pe reţelele de socializare, relatează AFP.

"Nu sunt un mare fan al papei Leon. Este foarte liberal, este un om care nu crede în lupta împotriva criminalităţii", a declarat Trump jurnaliştilor la baza militară Andrews, în statul Maryland.

El l-a acuzat pe suveranul pontif că "se joacă cu o ţară care doreşte să se doteze cu arma nucleară", referindu-se la Iran.

Puţin după aceea, Donald Trump a publicat un lung mesaj pe reţeaua sa Truth Social, acuzându-l printre altele pe Leon al XIV-lea că susţine programul de înarmare nucleară iranian, că s-a opus operaţiunii militare americane în Venezuela în ianuarie şi că se întâlneşte cu simpatizanţi ai fostului preşedinte democrat Barack Obama.

"Nu vreau un papă care îl critică pe preşedintele SUA, căci eu fac exact ceea ce pentru ce am fost ales, ÎN MOD ZDROBITOR, ştiind ce să fac pentru a reduce criminalitatea la niveluri istoric de joase şi să creez cea mai mare piaţă bursieră din istorie", a scris preşedintele republican.

Donald Trump şi-a însoţit mesajul cu o imagine generată prin inteligenţa artificială în care poate fi văzut în togă alb-roşie, punând mâna pe fruntea unui bolnav aflat pe un pat de spital, înconjurat de persoane care se roagă, pe fondul drapelului american, al Statuii Libertăţii şi al unor avioane de vânătoare, vulturi şi alte figuri pe cer.

Într-una din cele mai virulente critici ale conflictelor care au cuprins planeta, în special în Orientul Mijlociu, Leon al XIV-lea declarase sâmbătă că credinţa este necesară "pentru a înfrunta împreună acest moment dramatic al Istoriei".

"Destul cu idolatria eului şi a banului! Destul cu demonstraţiile de forţă! Destul cu războiul! Adevărata forţă se manifestă servind viaţa!", lansase papa american în ajunul unei rugăciuni pentru pace la basilica Sf. Petru din Roma.

"Dragi fraţi şi surori, există desigur responsabilităţi imperative care le revin conducătorilor de naţiuni. Către ei strigăm: Opriţi-vă! Este timpul să faceţi pace! Aşezaţi-vă la masa dialogului şi a meditaţiei şi nu la masa unde se planifică reînarmarea şi unde se decid acţiuni ucigătoare", mai lansase el.

Aşa cum mai făcuse în trecut, el nu a menţionat niciun responsabil politic pe numele său şi nu a desemnat vreo ţară în special. De la alegerea sa în mai 2025, Leon al XIV-lea, născut la Chicago, a adoptat o poziţie clară împotriva anumitor decizii ale administraţiei Trump, menţinând totodată deschise canalele de comunicare.

Prețurile petrolului au crescut

Prețurile petrolului au crescut după ce Trump a amenințat cu blocarea trecerii prin Strâmtoarea Ormuz. Prețul petrolului a depășit din nou 100 de dolari pe baril duminică, după ce președintele Donald Trump a declarat că SUA vor bloca "orice navă care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz", amenințând să perturbe și mai mult fluxurile de petrol.

Brent, referința internațională, a crescut cu 8%, la aproximativ 102 dolari. Petrolul american a urcat cu 8%, până la 104 dolari.

Bursele reacționează negativ

Contractele futures pentru Dow au scăzut cu 1,04%, adică 502 puncte. Futures pentru S&P 500 au coborât cu 1%, iar cele pentru Nasdaq au scăzut cu 1,15%.

"Nu vom lăsa Iranul să câștige bani din vânzarea de petrol către cei pe care îi preferă și nu către ceilalți. Va fi totul sau nimic”, a declarat Trump la emisiunea "Sunday Morning Futures" de la Fox News.

Prețurile petrolului rămân totuși sub maximele recente atinse săptămâna trecută, înainte ca Donald Trump să renunțe la amenințarea cu devastare masivă în Iran și să accepte discuții de armistițiu.

Însă, în lipsa unui acord de încetare a focului durabil și pe măsură ce se apropie un nou termen-limită, prețurile petrolului au depășit nivelul de la 1 aprilie, o altă dată importantă, înainte de discursul televizual al lui Trump în care nu a prezentat o strategie clară de ieșire din război.

Iranul profită de pe urma conflictului

Iranul a beneficiat financiar de pe urma conflictului, percepând până la 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care tranzitează această strâmtoare crucială. Trump a sugerat, de asemenea, ideea unor taxe similare, ca un „parteneriat” cu Iranul.

Țara a reușit, de asemenea, să exporte în medie 1,85 milioane de barili de petrol pe zi până în martie, cu aproximativ 100.000 de barili pe zi mai mult decât în precedentele trei luni, potrivit firmei de analiză Kpler.

Gărzile Revoluționare iraniene au avertizat duminică că orice navă militară care se apropie de strâmtoare „va fi tratată dur și decisiv”, potrivit agenției semi-oficiale Fars.

Blocada ar urma să intre în vigoare luni, la ora 10:00 ET, conform Comandamentului Central al SUA.

Planul lui Trump riscă să îi coste mai mult pe americani: dacă prețurile petrolului cresc, și cele ale combustibilului vor rămâne ridicate. Un galon de benzină costa în medie 4,12 dolari duminică, cu 38% mai mult față de începutul războiului, deși a scăzut ușor în weekend.

„Ar putea dura mult timp până când războiul se va încheia și prețurile petrolului vor scădea”, a declarat Karen Young, expert la Middle East Institute, pentru CNN.

Impact direct asupra consumatorilor

Costurile ridicate ale petrolului vor afecta și prețurile alimentelor, deoarece materialele folosite pentru îngrășăminte și ambalaje sunt influențate de perturbările din lanțurile de aprovizionare.

„Vom începe să vedem această presiune inflaționistă… gândiți-vă la tot ce cumpărați din magazinele mari”, a adăugat ea.